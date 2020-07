Coronavirus.- Venezuela supera los 8.000 casos de coronavirus

04/07/2020 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Venezuela ha superado los 8.000 casos de coronavirus, tras registrar más de 300 en las últimas 24 horas, una tendencia ascendente de la que el Gobierno de Nicolás Maduro culpa a los casos importados.



Según el balance dado a conocer el miércoles por Maduro, en esa jornada se sumaron 315 nuevos positivos, de los cuales 160 eran de transmisión comunitaria y 155, importados, para un total de 8.008.



El dirigente bolivariano precisó que los 155 casos importados corresponden a migrantes venezolanos que han vuelto a país desde Colombia (139), Perú (11), República Dominicana (4) y Chile (1), mientras que los dos restantes habrían estado en contacto con un viajero internacional.



Así, volvió a hablar del "virus colombiano" que "se metió por las 'trochas'", como se conoce a los pasos ilegales en la frontera entre ambos países. Además, llegó a pedir explicaciones a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, por los cuatro casos importados desde República Dominicana: "¿Se vinieron nadando?".



Miles de los más de cinco millones de migrantes venezolanos que huyeron hacia países vecinos por la crisis política, económica y humanitaria en el suyo han regresado en los últimos meses después de que las medidas restrictivas adoptadas para frenar el virus, tales como el confinamiento, acabaran con sus medios de vida.



En cuanto al número de víctimas mortales, el inquilino del Palacio de Miraflores indicó que se han producido otros tres decesos, con lo que el total asciende ya a 75 fallecidos, según informa la cadena oficial VTV.



Maduro impuso en marzo una cuarentena nacional que comenzó a relajar en junio con un plan por el cual se alternan una semana de apertura y otra de confinamiento. Desde el lunes, rige de nuevo el confinamiento.



Si bien el Gobierno achaca el aumento de los contagios al regreso de los migrantes venezolanos, la oposición lo atribuye a un sistema sanitario que ya estaba colapsado antes de la pandemia por la crisis humanitaria que Venezuela arrastra desde hace años.



CABELLO, EN REPOSO



Por otro lado, el presidente de la Asamblea Constituyente y vicepresidente del partido gobernante, el PSUV, Diosdado Cabello, anunció el miércoles vía Twitter que suspendía su programa semanal en VTV, Con el Mazo Dando, debido a una "fuerte alergia" que le obliga a guardar reposo.



"Queridos compañeros, queridas compañeras, debo informar que hoy no haremos su programa @ConElMazoDando, se los debo. Desde ayer ando luchando con una fuerte alergia, los médicos y mi familia me han ordenado reposo. Nos vemos la semana que viene, un abrazo", escribió.



A preguntas de los usuarios de la red social, Cabello ha precisado de qué se trata. "Una alergia que me irrita mucho los ojos y se inflaman", ha contado el número dos del 'chavismo'.