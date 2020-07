Coronavirus.- Nicaragua hará una celebración "virtual" del 19 de julio, aniversario de la Revolución Sandinista

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha anunciado que finalmente el 19 de julio, cuando la nación centroamericana celebra el aniversario de la Revolución Sandinista, solo se conmemorará de forma "virtual" debido a la pandemia de coronavirus.



En su alocución diaria del miércoles, Murillo indicó que la "consigna" para este 19 de julio es que "el pueblo no se detiene", si bien subrayó que "todas las actividades de este mes son en gran medida virtuales".



El objetivo, indicó, es "que podamos incorporarnos muchos a celebrar juntos como se puede celebrar ahora". "Eso no le resta entusiasmo a nuestros corazones, todo lo contrario, hacemos lo que tenemos que hacer y como lo podemos hacer en estas circunstancias", afirmó, según recoge el diario oficial El 19 Digital.



Así, explicó que los tradicionales actos multitudinarios del 19-J este año serán sustituidos por un concierto llamado 'Cantos a Nuestra Revolución' que se grabará para emitirse por televisión desde el 18 de julio, en sustitución de la habitual vigilia, y durante el día siguiente.



"Con nuestros cantos, con nuestras flores, con nuestros recuerdos y con nuestro afán de futuro celebremos en grande el 19 de julio, porque el pueblo no se detiene, sabe ir siempre más allá y (...) cada julio no solo evocamos e invocamos, sino que también nos comprometemos a avanzar en esta Revolución", dijo la mujer del presidente, Daniel Ortega.



Nicaragua ha registrado 2.846 casos de coronavirus, incluidas 91 víctimas mortales, según los datos oficiales del Ministerio de Salud. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano, surgido para seguir la evolución de la pandemia a partir de fuentes independientes, eleva el balance a 7.402 positivos y 2.087 fallecidos.



El Gobierno de Ortega no ha adoptado medidas preventivas contra el coronavirus, más allá de campañas informativas sobre la distancia social, el lavado de manos y el uso de mascarilla, por lo que asociaciones médicas han instado a los nicaragüenses a la responsabilidad personal mediante el "autocuidado".