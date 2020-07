Coronavirus.- La jefa de diagnóstico de Paraguay alerta de que el país solo tiene test para "tres días más"

01/01/1970 El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez POLITICA SUDAMÉRICA PARAGUAY INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE PARAGUAY



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Paraguay solo cuenta con test de coronavirus para "tres días más", ha alertado este jueves Graciela Russomando, la coordinadora interinstitucional de diagnóstico de la nación suramericana, que está sufriendo algunos problemas para hacer acopio de suministros médicos en el marco de la pandemia.



Russomando ha contado en la televisión del grupo paraguayo ABC que la situación que se está viviendo en el Servicio Nacional de Salud y de Calidad Animal (SENACSA) "es de terror".



En concreto, ha expresado su preocupación por las reservas de pruebas diagnósticas para la COVID-19. "En el SENACSA tenemos reactivos para dos a tres días y el Laboratorio Central no tiene más que para 15 o 20 días. El tema está feo", ha reconocido.



La funcionaria paraguaya ha indicado que el principal problema es que "no se puede andar con licitaciones públicas porque lleva su tiempo" y la respuesta a la pandemia requiere "apoyo de urgencia, no tiempos burocráticos". "Yo tengo un nivel de estrés que estamos por explotar", ha confesado.



Por otro lado, la secretaria general del Sindicato de Médicos, Rosana González, ha denunciado este jueves en el medio paraguayo NPY que los equipos de protección para el personal sanitario no están llegando a todos los hospitales.



"Los equipos llegan a los hospitales regionales, pero en otros hospitales no llegan. Tendrían que llegar a todos los sitios", ha lamentado. Así las cosas, González ha dicho que "existen equipos que son reutilizados".



El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, ha contestado a González que no hay problemas de 'stock' con los equipos de protección, aduciendo que si hay algún problema puede deberse a la distribución de los mismos.



"Puede haber problemas en el proceso de distribución (...) pero en este momento no tenemos problemas de equipos de protección individual. Incluso en el caso de las mascarillas comunes tenemos producción local", ha afirmado en Monumental 1080 AM.



"Nosotros le podemos hacer llegar al ministro los lugares donde no están llegando los equipos", ha replicado la líder sindical. "¡Los bioquímicos están trabajando sin mascarillas!", ha aseverado, según recoge el periódico paraguayo 'Última Hora'.



Paraguay es uno de los países menos afectados de la región por la pandemia, con tan solo 2.554 casos y 20 muertes, pero teme que el coronavirus se junte con otras enfermedades habituales allí, como el dengue, del que acaba de superar una epidemia.