Coronavirus.- Andorra anuncia que no hay ningún caso activo de coronavirus

09/07/2020 Los ministros de Salud, Joan Martínez Benazet, y Portavoz, Eric Jover, detrás de un cartel informativo sobre el Covid-19 POLITICA ANDORRA GOVERN D'ANDORRA



El Gobierno seguirá realizando cribados de segmentos centinela de la población



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)



Los resultados de las últimas pruebas de PCR y TMA han permitido dar el alta médica al último paciente que estaba en activo por Covid-19 en Andorra, según ha informado el Gobierno a la prensa este jueves.



"Actualmente en Andorra no hay nadie diagnosticado con coronavirus SARS-CoV-2", concluye la comunicación que recuerda que a lo largo de la emergencia sanitaria se han diagnosticado un total de 855 casos y se han contabilizado 52 defunciones.



El último contagio se registró el 18 de junio, tal y como recordaba el miércoles el ministro de Salud, Joan Martínez Benazet, y la última defunción con Covid-19 se produjo dos días antes.



El Gobierno seguirá realizando cribados de segmentos centinela de la población y se está reforzando la capacidad de investigación epidemiológica para poder aislar rápidamente los posibles futuros casos y sus contactos.



Asimismo, las autoridades del país insisten en la necesidad de protegerse y de mantener las distancias interpersonales, usar la mascarilla cuando no se puedan mantener dichas distancias y lavarse con frecuencia las manos.



CRONOLOGIA



El 25 de febrero el Gobierno anunciaba que trabajaba en la adaptación de los protocolos necesarios de actuación frente un posible caso de infección por coronavirus.



Después de descartarse algunos casos sospechosos, el primer positivo se registró el 2 de marzo; se trataba de un joven de 20 años que regresaba de un viaje a Milán y que recibió el alta al cabo de seis días.



El miércoles 12 de marzo el Gobierno anunciaba por la noche su sospecha que había transmisión comunitaria del coronavirus y se fueron cerrando las actividades a excepción de las esenciales; al cabo de una semana el país estaba confinado.



Los casos fueron creciendo progresivamente y el 21 de abril fue el primer día en que no se registró ningún nuevo contagio; dato que permitió a las autoridades afirmar que se había superado el pico de contagios.



Cinco días antes, el 16 de abril, se establecieron las primeras excepciones al confinamiento y se permitía a la población salir una hora cada dos días para pasear.



A finales de abril y principios de mayo se realizó el cribado masivo a la población con test de anticuerpos y se fue reabriendo la actividad económica; el 1 de junio Andorra abrió sus fronteras y empezó a recibir los primeros turistas.