Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Se espera que las solicitudes iniciales de desempleo vuelvan a superar el millón; Biden avanza firmemente hacia el centro, y los casos de contagios siguen alcanzando récords en EE.UU.

Mercado laboral

Se prevé que la tendencia de más de 1 millón de solicitudes iniciales por desempleo continúe esta mañana, con una estimación de 1,375 millones de solicitudes nuevas de los economistas; también se pronostica que las reclamaciones existentes caigan por debajo de 19 millones. Los datos, que salen a las 8:30 am, hora de Nueva York, se sumarán a lo que se está convirtiendo en una imagen mixta para el mercado laboral, donde las ofertas de trabajo aumentan y el desempleo cae más rápido de lo esperado. Sin embargo, el fracaso continuo para controlar el virus ha resultado en advertencias de que el ritmo de recuperación podría ralentizarse.

Paso a paso

Los partidarios demócratas que esperan una propuesta de estímulo tipo big bang de Joe Biden cuando pronuncie su discurso económico hoy probablemente queden decepcionados. Si bien sus asesores dicen que el plan será ambicioso, el candidato demócrata favorece un enfoque más gradual para dar un impulso a la que probablemente sea una economía muy débil, si sale victorioso en noviembre. Un documento publicado ayer por grupos de trabajo creados para forjar una plataforma unida basada en políticas de Biden y Bernie Sanders esquivó un giro significativo hacia la izquierda.

Más casos, más muertes

Texas, que ha registrado un aumento de los casos en las últimas semanas, informó de un récord de muertes por covid-19 por segundo día. El director de salud pública del condado de Los Ángeles dijo que el área se encontraba en una “coyuntura crítica” a medida que los casos se disparaban. El principal funcionario de salud de Tulsa, Oklahoma, está vinculando un repunte allí con el reciente mitin del presidente Donald Trump en la ciudad. México también está registrando un aumento en los contagios, y el país informó de un tercer aumento de casos récord en una semana ayer. Hong Kong registró un nuevo repunte, y el número de nuevas infecciones diarias en Tokio aumentó a un máximo histórico.

Mercados en alza

Hubo nuevas señales de optimismo en los mercados mundiales esta mañana, y el impulso del sector tecnológico sigue siendo fuerte. El índice MSCI Asia-Pacífico sumó 0,6%, mientras que el Topix de Japón cerró sin cambios. En Europa, el Stoxx 600 subía un 0,3% a las 5:50 am, impulsado por resultados mejores a lo previsto de la mayor compañía de software de la región, SAP SE. Los futuros del S&P 500 señalan un inicio de la jornada un tanto ambiguo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,656% y el oro relucía con fuerza.

También hoy...

A la cifra de solicitudes de desempleo le siguen los datos de inventarios mayoristas de mayo en Estados Unidos, a las 10:00 am. También a esa hora, la Corte Suprema emitirá el fallo sobre el acceso a los registros financieros del presidente Trump. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, habla más tarde y Joe Biden opina sobre la economía. Walgreens Boots Alliance Inc. es una de las compañías que informa resultados.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.