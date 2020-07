Cachemira.- Detenidos diez policías tras el asesinato de un destacado político indio en Cachemira

25/05/2019 Un soldado indio en la parte de Cachemira bajo control de India POLITICA INTERNACIONAL Masrat Zahra/ZUMA Wire/dpa



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de India han detenido este jueves a diez policías encargados de la protección de un destacado político después de que tanto él como dos de sus familiares fueran asesinados a última hora del miércoles en un ataque en la región de Cachemira.



Uasim Bari, un alto cargo del gubernamental Partido Popular de India (BJP) en Jammu y Cachemira, fue tiroteado junto a su padre y su hermano --también miembros de esta formación-- junto a su vivienda en el distrito de Bandipore.



Bari y sus familiares fueron asesinados cuando bajaron a comprar a una tienda situada en la planta del edificio en el que vivían. Los agentes encargados de su seguridad no se encontraban con ellos en ese momento, motivo por el que han sido detenidos.



"Estamos adoptando una postura firme contra ellos por dejación de funciones y fallo a la hora de proteger vidas", ha dicho el inspector general de la Policía de Jammu y Cachemira, Vijay Kumar, tal y como ha recogido la cadena de televisión india NDTV.



Así, ha resaltado que la grabación de la cámara de seguridad apunta a que se trató de un ataque "planificado". "Los tres fueron tiroteados en la cabeza desde corta distancia", ha detallado.



El jefe de la Policía de Jammu y Cachemira, Dilbagh Singh, ha apuntado que "los terroristas han sido identificados", sin dar más detalles. El ataque fue reclamado por el Frente de Resistencia, un grupo hasta ahora desconocido y que integraría a miembros de Jaish-e-Mohamed (JeM), Lashkar-e-Taiba (LeT) y Hezbul Muyahidín, según la Policía.



En este sentido, Kumar ha manifestado que uno de los sospechosos "pertenece" a LeT y que "muy pronto" serán "neutralizados" en una operación "con la Policía, el Ejército y la Fuerza de Policía de la Reserva Central (CRPF)".



Pakistán e India se disputan la región de la Cachemira histórica desde 1947 y se han enfrentado por ella en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.