Bolivia.- El MAS de Evo Morales rechaza la presencia de observadores de la OEA durante las elecciones de septiembre

18/11/2019 El expresidente de Bolivia Evo Morales POLITICA INTERNACIONAL Jair Cabrera Torres/dpa



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente boliviano Evo Morales ha rechazado este jueves la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante las elecciones previstas para el mes de septiembre.



El partido, que ha acusado al organismo de "complicidad en el golpe de Estado que tuvo lugar en 2019 en el país" a raíz de los comicios de octubre, ha aseverado que "no es ético que los observadores de la OEA vuelvan a participar por haber sido parte y cómplice del golpe a la democracia y el Estado de Derecho Constitucional de Bolivia".



En un comunicado, el MAS ha argumentado que la OEA fue "responsable, con su informe preliminar sobre las supuestas irregularidades en el recuento de votos, de las protestas que tuvieron lugar contra un supuesto fraude que hasta ahora no está plenamente demostrado".



Tal y como ha explicado la formación, dichas protestas, que fueron "alentadas por políticos, dirigentes cívicos y otros sectores contrarios a Morales, incluida la cúpula de la Iglesia Católica, forzaron la renuncia del líder indígena" que, en su opinión, granó claramente los comicios.



El MAS ha insistido en que la OEA no puede participar en un nuevo proceso electoral boliviano dado su "trabajo parcial y subjetivo". Según las encuestas de intención de voto, el candidato del MAS, Luis Arce, parte como favorito para ganar las elecciones.



El documento acusa a la OEA de estar detrás de unos eventos que "generaron luto y dolor al pueblo boliviano", especialmente con la muerte de 36 seguidores de Morales. Además, ha acusado al Gobierno de la presidenta interina, Jeanine Áñez, de llevar a cabo una "campaña de injusta persecución extrajudicial" contra el MAS y sus dirigentes sociales.



A principios de julio, Morales rechazó a la OEA como observadora de las elecciones después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) del país anunciara que será este organismo el que supervise que los comicios se llevan a cabo con transparencia.