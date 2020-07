Biden desvela unos planes económicos nacionalistas en desafío a Trump

En la imagen, el exvicepresidente de EE.UU. Joe Biden, virtual candidato demócrata para las elecciones presidenciales. EFE/Jim Lo Scalzo/Archivo

Washington, 9 jul (EFE).- El exvicepresidente de EE.UU. Joe Biden, virtual candidato demócrata para las elecciones de noviembre, desveló este jueves un plan económico de 700.000 millones de dólares destinado a impulsar la manufactura estadounidense mediante la compra de productos nacionales.

El plan, bautizado "Reconstruyámoslo mejor" (Build Back Better), supone un desafío directo a la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo lema es "EE.UU. primero" (America first).

En un discurso en el estado clave de Pensilvania, Biden consideró que la respuesta de Trump a la pandemia del coronavirus solo ha servido para empeorar la economía y prometió que si él gana los comicios de noviembre creará cinco millones de empleos, además de restaurar los perdidos durante esta crisis.

El objetivo de Biden es usar la política fiscal para estimular la innovación tecnológica, reducir la dependencia de otros países como China y "reconstruir la clase media" con políticas tributarias que también ayuden a pequeños y medianos negocios, no solo a los grandes.

"Cuando usamos el dinero de los contribuyentes, cuando el Gobierno federal usa el dinero de los contribuyentes, hay que emplearlo en comprar productos estadounidenses y apoyar trabajos estadounidenses", manifestó Biden con una enorme bandera nacional de fondo.

Además, propuso reforzar unas normativas llamadas "Comprar Estadounidense" (Buy American) que obligan al Gobierno federal a adquirir dentro de EE.UU. una serie de productos para impulsar la economía interna, algo que ha provocado en el pasado quejas otras naciones por no respetarse el libre comercio.

Las propuestas de Biden son mucho más nacionalistas que las formuladas en otras ocasiones por los demócratas y muestran el giro radical que ha experimentado la política estadounidense en los últimos años con ambos partidos -el Demócrata y el Republicano- dejando atrás la globalización y el libre comercio para abrazar ideas proteccionistas.

Biden dio su discurso en una fábrica metalúrgica de la localidad de Dunmore (Pensilvania), cerca de la casa en la que creció en la ciudad de Scranton, un lugar al que el exvicepresidente suele referirse en sus discursos para enfatizar sus orígenes humildes en el seno de una familia de clase trabajadora.

Este mismo jueves, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, también estuvo haciendo campaña en el estado de Pensilvania.

Pence emprendió una gira en autobús desde Lancaster hasta Filadelfia que le llevó a varios pueblos, entre ellos Malvern, donde visitó una empresa tecnológica, informó la Casa Blanca.

Las elecciones presidenciales se celebrarán el 3 de noviembre y, en las encuestas, Biden aglutina un 49.6 por ciento de los votos frente al 40.8 por ciento de Trump, de acuerdo con el promedio elaborado por la web Real Clear Politics.