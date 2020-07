Atlantia se desploma un 5 % en la Bolsa de Milán por dudas sobre su filial

Un trabajador de la Bolsa italiana observa una pantalla en su oficina. EFE/ Alessandro Di Meo/Archivo

Roma, 9 jul (EFE).- La concesionaria de autopistas Atlantia, socia de ACS en la española Abertis, se ha desplomado este jueves más de un 5 % en la apertura de la Bolsa de Milán, por las dudas sobre si el Gobierno italiano retirará las concesiones a su filial Autostrade per l'Italia.

A las 9.18 horas locales (- 2 GMT) la concesionaria italiana caía un 5,31 % y sus acciones se intercambiaban a 13,54 euros.

El desplome de Atlantia, que el miércoles acabó con un retroceso del 2,49 %, se debe a la creciente tensión en el seno del Gobierno en relación a la filial Autostrade per l'Italia, a la que el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) quiere quitar las concesiones en el país porque la considera responsable del hundimiento del puente de Génova en agosto de 2018, en el que murieron 43 personas.

Las divisiones en el Gobierno en relación a este caso han crecido en las últimas horas, después de que la ministra de Infraestructuras y Transportes, y miembro del Partido Demócrata (PD, centroizquierda), Paola De Micheli, asegurara el miércoles en una entrevista con "Radio 24 Mattino" que el nuevo puente de Génova, que será inaugurado previsiblemente a finales de julio o principios de agosto, seguirá gestionado por Autostrade.

Así será, dijo la ministra, hasta que Roma decida si revocar o no las concesiones.

Las declaraciones de la titular de Infraestructuras desataron un terremoto dentro del M5S, que pidió al Ejecutivo que tome una decisión en los próximos días, tras dos años sin aclarar su postura.

A ello se suma que el Tribunal Supremo rechazó a última hora del miércoles el recurso presentado por Autostrade contra la decisión de las autoridades italianas de excluir a la compañía de los trabajos de reconstrucción del nuevo viaducto, un fallo que brinda mayores apoyos al Gobierno para presionar a la sociedad controlada por la familia Benetton.

Este jueves está previsto que el Ejecutivo y los directivos de Autostrade se reúnan para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo.

Atlantia, que controla al 88,06 % Autostrade per l'Italia, ha propuesto ceder parte de este porcentaje para permitir la entrada de otros inversores, entre ellos a la pública CDP, pero es reticente a reducir su presencia en el capital por debajo del 50 %, según han explicado a EFE fuentes del mercado.