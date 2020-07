Arresto de político corrupto no es "regalo" de EEUU, dice gobernador mexicano

El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral (c), acompañado por legisladores, y activistas, participa en una rueda de prensa el lunes 8 de enero de 2018, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

México, 9 jul (EFE).- La detención del exgobernador del estado mexicano de Chihuahua César Duarte, capturado el miércoles en Florida (EE.UU.) acusado de corrupción, "no es un regalo ni un favor" del país vecino sino parte de los tratados internacionales, dijo este jueves el actual gobernador estatal, Javier Corral.

Dijo que desde que el Gobierno mexicano recondujo, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el proceso de extradición, el tema se colocó en la agenda binacional y que la Fiscalía estatal trabajó conjuntamente con la Fiscalía General de la República (FGR).

"Ha sido un proceso muy largo como para decir que se trata de un asunto que surgió como si se intercambiaran favores. Es el cumplimiento de un tratado no es un regalo, no es un favor de Estados Unidos", señaló Corral en conferencia de prensa a distancia.

Remarcó que la detención de Duarte -gobernador del 2010 al 2016 y prófugo desde 2017- busca dar cumplimiento a un tratado que México suscribió y que tienen en el centro el combate a la corrupción y a la impunidad.

El mandatario estatal destacó que la relación México-Estados Unidos tiene una agenda "muy amplia" con temas migratorios, de seguridad y de justicia como el de Duarte.

Corral consideró que el proceso de extradición de César Duarte "había sido muy manoseado por la anterior administración" y recordó que Duarte "tuvo la protección hasta el último día del mandato del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-18), él fue quien le colocó un manto de protección e impunidad de la que gozó hasta ayer", día que fue detenido.

El actual gobernador de Chihuahua dijo que la detención y extradición de Duarte podría sentar un gran precedente, en la historia de México para dar un "combate efectivo a la corrupción".

Dijo que las investigaciones del caso deben ahondar en el "cúmulo de vínculos y complicidades de operar la corrupción".

"Acá hubo un concierto previo entre una red muy amplia de personas que actuaron en el modelo de asociación delictiva para hacerse de cuantiosos recursos públicos para diversos fines todo ellos ilícitos", dijo.

Corral expuso que por ello la mayoría de los delitos de que se le acusa a Duarte y a varios de sus cómplices es el peculado (malversación de fondos públicos).

Duarte, quien era buscado por las autoridades mexicanas desde marzo de 2017 por al menos diez cargos de corrupción y un delito electoral, es señalado junto a otros miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de desviar fondos a campañas políticas.

Las acusaciones contra Duarte iniciaron en octubre de 2016, cuando el actual gobernador Javier Corral, denunció, al asumir el cargo, un desfalco de al menos 250 millones de pesos, unos 11 millones de dólares, los cuales fueron desviados para financiar campañas electorales del PRI en otros estados.

La detención de Duarte ocurrió este miércoles precisamente el día que el presidente López Obrador visitó, por primera vez como mandatario, Estados Unidos.