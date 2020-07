Ana Boyer muestra su look más relajado, y elegante, para este verano

MADRID, 9 (CHANCE)



Ana Boyer y Fernando Verdasco forman una de las parejas más perfectas del panorama nacional. Fue en el 2013 cuando ambos se quedaron prendidos y desde entonces, no se han separado ni un solo momento. No cabe duda de que los años han fortalecido aún más su relación y cada día que pasa, están más enamorados el uno del otro.



Además de encantarnos el tándem perfecto que los dos forman, Ana Boyer tiene muchos seguidores en sus redes sociales, que están pendientes en todo momento de lo que cuelga. Son muchas las admiradoras que tiene que se fijan en los estilismos que la socialité luce en su día a día para coger ideas.



En esta ocasión, Ana Boyer ha colgado en sus historias una fotografía que nos ha dejado sorprendidos porque nos ha encantado lo sencilla que ha posado la hermana de Tamara Falcó. Y es que ya saben eso que dicen de que no hace falta combinar demasiadas cosas para ir más elegante, menos es más.



Está claro que la hija de Isabel Preysler ha aprendido de su madre. Ana Boyer ha lucido en su red social un vestido blanco lencero, muy propio para esta fecha del año, combinado con un sombrero de paja de tono marrón oscuro. Un look relajado con el que nos ha enamorado completamente y que seguro que encanta a todos sus seguidores.