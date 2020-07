AMP.- EEUU.- López Obrador y Trump firman una declaración para "mantener los lazos" tras la entrada en vigor del TMEC

09/07/2020 Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en la Casa Blanca. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL GOBIERNO DE MÉXICO



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han firmado este miércoles durante la visita del mandatario mexicano a la Casa Blanca una declaración conjunta para "mantener los lazos de amistad" y "seguir avanzando" tras la entrada en vigor del acuerdo comercial alcanzado con Canadá (T-MEC).



"Es un momento histórico en el que los dos países deben sentirse orgullosos. Con la firma de esta declaración nos comprometemos a mantener los lazos de amistad y acelerar el progreso para un mañana aún mejor", ha manifestado el mandatario estadounidense durante un mensaje a los medios de comunicación justo antes de la firma.



Así, ha aseverado que los dos países buscan la "armonía y seguridad" y ha destacado que se trata de dos naciones que trabajan "hombro con hombro" tras haber alcanzado el "acuerdo comercial de mayor magnitud".



Trump, que ha aventurado que se reunirá próximamente con representantes canadienses dado que el primer ministro, Justin Trudeau, no ha podido acudir al encuentro, ha aprovechado la ocasión para subrayar que dicho tratado "llevará prosperidad a los tres países". "Tenemos otros con China pero este es nuestro acuerdo más significativo", ha afirmado el magnate neoyorquino.



En este sentido, ha hecho hincapié en que la relación de Estados Unidos con México "nunca había sido tan estrecha" y ha explicado que las partes han realizado un "magnífico trabajo conjunto". En relación con la visita de López Obrador al país, que se ha producido en plena pandemia de coronavirus, ha señalado que esta "ha permitido estrechar vínculos" entre los dos líderes.



"Ambos hemos sido elegidos para luchar contra la corrupción y devolver el poder a la gente, así como fortalecernos", ha indicado antes de añadir que están "edificando una alianza comercial", lo que los ha llevado a "evaluar cuestiones que ponen en peligro a las dos naciones".



UNA DE LAS REGIONES MÁS IMPORTANTES DEL PLANETA



El encuentro ha servido así para celebrar la entrada en vigor del TMEC, que tuvo lugar el pasado 1 de julio. López Obrador, por su parte, ha celebrado la reunión y ha dicho que su visita responde a "la importancia del T-MEC en estos tiempos de crisis económica mundial".



"Haber conseguido este acuerdo representa un gran logro en beneficio de las tres naciones y de nuestros pueblos. Como es sabido, América del Norte es de las regiones más importantes del planeta", ha recalcado el presidente mexicano, que ha lamentado, no obstante la fuga de divisas existente y la pérdida de fuentes de empleo en una región que es "inexplicablemente deficitaria en términos comerciales".



El acuerdo busca así una "mayor integración de las economías" y "mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas para recuperar la presencia económica que ha perdido América del Norte en las últimas cinco décadas", tal y como ha explicado.



"El tratado es una gran opción para producir, crear empleos y fomentar el comercio sin necesidad de ir tan lejos de nuestros hogares, ciudades, estados y naciones", ha sostenido. "No se trata de cerrarnos al mundo sino de aprovechar todas las ventajas que nos brinda la vecindad y la aplicación de una buena política de cooperación para el desarrollo", ha apuntado.



ELOGIOS



Ambos mandatarios han celebrado una rueda de prensa posterior, previa a la recepción que Trump ha ofrecido en la Casa Blanca, en la que se han dedicado elogios mutuos y se han llamado el uno al otro "amigo".



Para Trump, López Obrador es un "gran presidente". "Ha sido un placer tenerlo aquí y es un placer tenerlo como amigo", ha dicho, al tiempo que ha remarcado que su relación es "muy buena desde el principio".



El mandatario estadounidense, que ha destacado las "contribuciones" de los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, ha señalado que el pueblo mexicano es "valioso" y ha agregado que ambos países son "naciones soberanas, orgullosas, unidas por la devoción y el sacrificio".



Por su parte, el presidente mexicano ha "suscrito" lo dicho y ha expresado su "gusto" por estar en la Casa Blanca. "En efecto, fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos", ha zanjado.



"Somos países y pueblos vecinos, hermanos, que queremos mantener buenas relaciones en lo económico, en lo comercial, en lo social, en lo cultural y ese es el propósito de esta visita", ha enfatizado.



López Obrador y Trump esperaban que Trudeau acudiera también a la cita de Washington, pero éste ha declinado la invitación por compromisos nacionales. No obstante, se ha comprometido a visitar México lo antes posible, según contó el presidente mexicano en Twitter tras una charla telefónica con el mandatario canadiense.