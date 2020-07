Alejandro Sanz.- VÍDEO: El Ayuntamiento de Madrid homenajea a Alejandro Sanz por "haber llevado el nombre de Madrid por el mundo"

09/07/2020 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), y el cantante Alejandro Sanz (d), en el acto de reconocimiento del Ayuntamiento de la capital al artista por su trayectoria profesional y vinculación a la ciudad de Madrid, en el Palacio de Cibeles, Madrid (España), a 9 de julio de 2020. Al acto, celebrado en el Auditorio Caja de Música, han asistido también los portavoces de todos los grupos municipales. CULTURA Marta Fernández - Europa Press



El Ayuntamiento de Madrid ha homenajeado al cantante Alejandro Sanz --esta misma semana se daba a conocer que uno de los puentes de la M-30 a su paso por Moratalaz lleva el nombre de 'Corazón partío', una de sus canciones más conocidas-- por haber "llevado el nombre de Madrid por el mundo y siempre tener un rincón de su corazón para esta ciudad", ha expresado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.



En el homenaje han participado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y representantes de los grupos municipales. El cantante, a su vez, ha relatado cómo el puente del Corazón Partío "es mágico" porque en él soñaba de niño que quería dedicarse a la música "y ese sueño se cumplió", de la misma forma que "Madrid también tiene esa magia que se siente cuando uno vuelve, no importa el tiempo que haya estado fuera".



Alejandro Sanz ha pedido que no se olvide a las personas que han fallecido en estos últimos meses, por las que ha colocado "unas flores en el pebetero de Cibeles, por los fallecidos y por el esfuerzo de toda la ciudad". "Ha sido muy emotivo", ha confesado.



El alcalde le ha entregado una placa conmemorativa y una fotografía de su reciente concierto sorpresa, en forma de concierto, en el puente del Corazón Partío. Almeida ha destacado del artista que es "reflejo de los valores de trabajo y humildad, exponentes de esta ciudad que, tras estos meses de pandemia, ha quedado tocada pero no hundida" y que "seguirá latiendo".



La vicealcaldesa ha reconocido la importancia de que Sanz siempre se haya sentido orgulloso de "ser madrileño, español, latino y de Moratalaz porque así se ha convertido en uno de los mejores embajadores" de Madrid y le ha dado las gracias por "alegrar tantos momentos y por dejar el alma al aire porque tienes la capacidad de profundizar y desnudar almas".



