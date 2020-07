Aerolínea LATAM logra millonario financiamiento y asegura operaciones Por Miguel SANCHEZ =(Infografía)= Santiago, 9 Jul 2020 (AFP) - La aerolínea chileno-brasileña LATAM anunció este jueves que obtuvo financiamiento por 1.300 millones de dólares de parte de un fondo de inversión estadounidense, lo que le permitiría sortear la crisis provocada por la pandemia de coronavirus y no recurrir a ayuda estatal.Los 1.300 millones de dólares fueron comprometidos por Oaktree Capital Management, con lo que la empresa completa el primer paso de la propuesta de financiamiento que presentó ante una corte de Nueva York para acogerse a la ley estadounidense de Quiebras, cuyo capítulo 11 permite a las empresas reestructurarse en momentos difíciles al tiempo que siguen con sus operaciones."Hoy el grupo LATAM ha dado un gran paso en asegurar su continuidad operacional", declaró Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group, en un comunicado. El nuevo financiamiento se suma a 900 millones de dólares que comprometieron Qatar Airways y las familias Cueto y Amaro, principales accionistas de la aerolínea.El plan de LATAM abre la posibilidad a buscar financiamiento adicional por 250 millones de dólares en Chile.Los dineros ya obtenidos "completan el financiamiento requerido por el grupo LATAM en el contexto de la crisis del COVID-19, por lo que espera no sea necesario requerir apoyo financiero de parte de los gobiernos", agregó la compañía en un comunicado.La Justicia estadounidense aún debe aprobar la propuesta total de financiamiento para su ejecución. - LATAM Brasil se acoge a ley de quiebras - LATAM informó además que su filial en Brasil solicitó el jueves la protección de la ley de Quiebras en Estados Unidos que le permite seguir operando mientras reordena sus finanzas.La filial de la firma chileno-brasileña se sumó así a los pedidos planteados en mayo ante un tribunal de Nueva York por sus pares de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú, gravemente afectadas por el derrumbe del sector aéreo mundial a causa de la pandemia de nuevo coronavirus."LATAM continuará volando. No habrá impacto sobre las operaciones de carga, reservaciones, vouchers o millas y puntos de LATAM Pass", subrayó la empresa.Según la prensa brasileña, la expectativa inicial era que mantenerse al margen de la iniciativa de las otras filiales ante el tribunal neoyorquino facilitaría la negociación para obtener una línea de crédito de emergencia por parte del banco de fomento brasileño BNDES. Pero eso no ocurrió, en tanto que la situación del sector aéreo se siguió deteriorando."LATAM Airlines Brasil continuará avanzando con las negociaciones con el BNDES", precisó no obstante la empresa.La filial brasileña de la mayor aerolínea latinoamericana tiene una deuda de 7.000 millones de reales (unos 1.300 millones de dólares), principalmente con empresas de leasing de aviones y con bancos, de acuerdo con informaciones del diario brasileño Valor. Pero la cifra asciende a 13.000 millones de reales (unos 2.400 millones de dólares) si se consideran los pasajes pendientes y otras provisiones.Actualmente sólo LATAM Paraguay no se acogió al Capítulo 11 de la ley estadounidense de Quiebras, en tanto que LATAM Argentina anunció el mes pasado la suspensión por tiempo indeterminado de sus operaciones.La pandemia llevó a LATAM a suspender el 95% de sus operaciones internacionales desde marzo pasado y a reducir sus vuelos locales. Pero a partir de junio, comenzó a reanudar paulatinamente sus operaciones tanto nacionales como internacionales.La compañía aérea recortó más de 2.000 puestos de trabajo.Antes de la pandemia, LATAM volaba a 145 destinos en 26 países. Tenía más de 42.000 empleados y operaba aproximadamente 1.400 vuelos diarios, transportando a más de 74 millones de pasajeros anuales.msa/pa/mr