2-1 Nani, en tiempo de descuento, da triunfo merecido a Orlando City

En la imagen, Nani, el delantero internacional portugués que juega para Orlando City en EE.UU. EFE/Inacio Rosa/Archivo

Orlando (Florida, EE.UU.), 8 jul (EFE).- El delantero internacional portugués Nani marcó en tiempo de descuento (90+7) el gol que permitió al Orlando City vencer esta noche por 2-1 al Inter Miami en el partido inaugural del "Torneo Regreso" de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos, correspondiente al Grupo A.

El encuentro, disputado sin espectadores en el ESPN Wide World of Sports Complex, puso fin a cuatro meses de parón dentro de la competición de la MLS, que fue suspendida el pasado 12 de marzo por causa de la pandemia del coronavirus.

Tras una exhibición de protesta de los jugadores negros de la MLS, que buscan mayor justicia social en el país, y con las formaciones de los equipos puestos de rodillas en el centro del campo, dieron inicio las acciones con un dominio completo de la posesión del balón por parte del Orlando City, que no pudieron transformar en goles.

El juego resultaba soporífero, sin ningún peligro con pases cortos y sin ninguna profundidad, especialmente por parte del Inter Miami, que daba una pobre impresión, dado que tampoco tenía la posesión de balón.

De esta manera se llegó al descanso sin goles, pero nada más reanudarse la segunda parte, al minuto 47, el delantero colombiano estadounidense Juan Agudelo, quien recibió un pase perfecto dentro del área chica por parte de Matías Pellegrini y batía al arquero peruano Pedro Gallese.

El gol hizo que el Inter Miami tuviese más confianza en su juego y comenzase a controlar más el balón, mientras trataba de asegurar el resultado.

Pero el equipo del Orlando City, que dirige el entrenador colombiano Óscar Pareja, no perdió la concentración y siguió haciendo el mejor fútbol, con mejores penetraciones al marco defendido por el hispano Luis Robles.

Su dominio le dio el premio del empate cuando al minuto 70, la gran figura del partido, Nani, penetró por el lateral izquierdo y puso un centro cruzado al poste derecho de la portería defendida por robles para que llegase Chris Mueller y marcase a placer.

El empate le dio más fuerza moral al Orlando City que superaba al Inter Miami en todas las facetas del juego y aunque tuvieron varias oportunidades de haberse puesto por delante en el marcador, tuvieron que darle suspense y drama al resultado final hasta el tiempo de descuento.

De nuevo sería Nani quien completaría una gran labor individual y de equipo al participar en la jugada que permitió que llegase el balón hasta el área del Inter Miami, donde se aprovechó de un rechace y fusiló por bajo a Gallese cuando se cumplía el minuto 90+7.

El partido, que se jugó bajo el formato de cinco sustituciones, fue dirigido por el árbitro Rubiel Vazquez, quien mostró cinco tarjetas amarillas, tres fueron a jugadores del Orlando City y otras dos a los del Inter Miami.

El próximo partido del torneo de ambos equipos no será hasta el 14 de julio cuando el Inter Miami se enfrente al Chicago Fire y el Orlando City lo haga ante el New York City.