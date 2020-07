VÍDEO: González Laya no será candidata a dirigir la OMC porque está comprometida con el Gobierno de España

08/07/2020 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, durante uno de los Desayunos Informativos de Europa Press, en Madrid, (España), a 8 de julio de 2020. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 8 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no será candidata a dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque su "decisión muy personal" es que quiere "contribuir al multilateralismo desde España" y desde su Gobierno.



En un desayuno informativo de Europa Press, González Laya ha bromeado con que no le consta que se haya presentado una candidatura a su nombre, con lo que ha reconocido que lo "prudente" es entender que no la habrá. La próxima medianoche termina el plazo para la presentación de candidatos.



Según ha dicho, eso se debe a una "decisión muy personal", porque llegó a España el 14 de enero después de 20 años fuera y tiene la "ilusión de contribuir al multilateralismo comercial y al multilateralismo en general desde España".



"No me consta que se haya presentado una candidatura en mi nombre, yo estoy comprometida con mi país y con la dirección de la política exterior de la UE y de la cooperación al desarrollo de mi país, es ahí donde le estoy poniendo las ganas".



