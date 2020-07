VÍDEO: González Laya dice que no le consta que Marruecos haya sugerido que los Reyes no visiten Ceuta y Melilla

08/07/2020 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, durante uno de los Desayunos Informativos de Europa Press, en Madrid, (España), a 8 de julio de 2020. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 8 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este miércoles que no le consta que Marruecos haya sugerido que los Reyes no incluyan Ceuta y Melilla en su gira por las comunidades autónomas.



Preguntada por el asunto en un desayuno informativo de Europa Press, González Laya se ha limitado señalar que le consta "el compromiso de sus majestades con la ciudadanía española", compromiso que han expresado con su deseo de visitar todas las comunidades autónomas para compartir el sentimiento de solidaridad tras la pandemia de Covid-19.



La ministra habló este martes por la tarde con su homólogo marroquí, Naser Burita, sobre la situación de las fronteras, pero no ha ofrecido novedades. Marruecos, ha dicho, tiene la frontera cerrada hasta el 10 de julio y "en estos momentos está reflexionando" sobre si las mantendrá cerradas por más tiempo o las abre, y en qué condiciones.



De la decisión de Marruecos sobre sus fronteras depende que puedan viajar al país los marroquíes --hasta tres millones de ellos-- que viven en el norte de Europa y que mayoritariamente lo hacen cruzando por territorio español.



En todo caso, ha dejado claro que el Gobierno español es "tremendamente respetuoso" con la decisión que tome Marruecos sobre sus fronteras, igual que ha pretendido que otros países lo fueran con la gestión española. Lo que tiene que preocupar, ha resumido, es estar "suficientemente cómodos" con la gestión y la situación de la Covid-19.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA



https://www.europapress.tv/politica/502749/1/gonzalez-laya-no-le-consta-marruecos-pida-reyes-no-visiten-ceuta-melilla



CONTACTO: INFORMATIVOSTV@EUROPAPRESS.ES