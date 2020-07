Venezuela.- El PP exige al Gobierno que reaccione ante el último informe de la ONU sobre violaciones de DDHH en Venezuela

06/07/2020 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA



Rechaza la decisión del Supremo de Venezuela de suspender a la directiva del partido al que pertenece Guaidó



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El PP ha exigido este miércoles al Gobierno de coalición que comparten el PSOE y Unidas Podemos que reaccione ante el último informe de la Organización de Naciones Unidas (PNU) que denuncia la violación de los Derechos Humanos en Venezuela y que no se sitúe "al margen" sobre lo que acontece en ese país suramericano.



Se trata de un nuevo informe presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, donde se indica que la población venezolana continúa sufriendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales.



Por ello, sus portavoces en el Congreso de Exteriores, Valentina Martínez, y de Iberoamérica, Belén Hoyo, han registrado una batería de preguntas en el Congreso con las que pretenden que el Ejecutivo se pronuncie sobre ese informe y aclare si va a apoyar o no las conclusiones relativas a Venezuela.



¿SE CREE LAS IRREGULARIDADES EN VENEZUELA?



En concreto, el citado documento habla de las irregularidades en las detenciones, la persecución a los medios y las restricciones a la libertad de expresión y el derecho a manifestarse que está teniendo lugar en Venezuela, y a este respecto los 'populares' quieren saber si el Ejecutivo se las cree y si se va a pronunciar al respecto.



Asimismo, también le interrogan sobre si va a condenar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en ese país los partidos opositores "o va a seguir manteniéndose al margen". Como ya hiciera, según recuerdan, cuando PSOE y Unidas Podemos rechazaron recientemente apoyar en el Congreso una declaración institucional de condena contra el régimen de Nicolás Maduro tras la expulsión de la embajadora de la UE en Caracas.



En este punto, la diputada Martínez, que es a su vez secretaria de Internacional del PP, ha mostrado su rechazo a la decisión del citado tribunal de suspender a la directiva de Voluntad Popular, el partido político al que pertenece el "presidente" Juan Guaidó, para nombrar una nueva directiva de personas afines a Maduro, con vistas a las elecciones parlamentarias previstas para diciembre.



UNA DECISIÓN "INACEPTABLE"



Una decisión que ha tachado de "inaceptable" puesto que, a su juicio, supone "una muestra más de la debilidad de Maduro, que, al no poder derrotar a las fuerzas democráticas de Venezuela, se intenta apropiar de ellas, del logo, los símbolos y los emblemas de un partido". "Uno puede ser demócrata, pero no intentar apropiarse de la democracia y fabricarla a su antojo como intenta Nicolás Maduro", ha apostillado.



Según reseña el PP en una nota de prensa, recogida por Europa Press, Voluntad Popular es el tercer partido opositor intervenido por el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, controlado por afines al Ejecutivo de Maduro, que ya suspendió a las directivas de Acción Democrática y Primero Justicia para poner a personas cercanas a Maduro y que estudia, además, una petición del fiscal general de calificar a Voluntad Popular de "organización terrorista", lo cual podría llevar a su disolución.



Para la dirigente 'popular', estos actos del régimen de Maduro no sólo "contradicen" los principios democráticos, la libertad y el Estado de Derecho sino que, además, no cumplen ninguno de los criterios necesarios para creer que las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela puedan ser "libres".



Por último, el primer partido de la oposición aprovecha para expresar su apoyo a Voluntad Popular y a todas las fuerzas democráticas de Venezuela, para animar a la comunidad internacional a rechazar estas actuaciones y a seguir luchando por instaurar la libertad y el respeto a los Derechos Humanos en Venezuela, así como para exigir unas elecciones libres con la participación de las fuerzas democráticas y una "exhaustiva" observación internacional.