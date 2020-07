UE.- Calviño se disputa mañana la presidencia del Eurogrupo con el luxemburgués Gramegna y el irlandés Donohoe

24/06/2020 La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras el estado de alarma, en Madrid (España), a 24 de junio de 2020. El Congreso da esta semana un paso más hacia la vuelta a la normalidad y permite que algo más de la mitad de los diputados pueda ocupar sus escaños en el Salón de Plenos, manteniendo, eso sí, la distancia de seguridad entre personas y portando mascarillas para evitar contagios. POLITICA Pool



La española llega a la cita con los apoyos confirmados de Alemania, Italia y Portugal y la duda de Francia



BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) decidirán este jueves quién será su presidente o presidenta durante los próximos dos años y medio en una elección para la que se han postulado la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y los ministros de Finanzas de Luxemburgo e Irlanda, Pierre Gramegna y Paschal Donohoe, respectivamente.



La reunión por videoconferencia de los responsables económicos de los Diecinueve comenzará a las 15.00 horas pero el proceso de elección será el último punto de la agenda. Antes, los ministros abordarán las últimas previsiones económicas de la Comisión Europea y debatirán cuándo deberían volver a aplicarse las reglas comunitarias de reducción de déficit y deuda públicas.



Tras estos dos puntos del orden del día se dará paso al proceso para elegir a la persona que desde el 13 de julio y hasta diciembre de 2022 será el presidente de este organismo informal de ministros de Economía de la zona euro.



La candidatura ganadora deberá conseguir el apoyo de al menos diez de los diecinueve participantes en una votación secreta en la que también participan los ministros candidatos. Si ninguno de los tres llega a esta cifra en una primera votación, se eliminará al que haya recibido menos votos y se organizará una nueva.



Al tratarse de un encuentro telemático debido las medidas de prevención por la pandemia, el proceso se desarrollará a través de una aplicación 'web' y sólo tendrán acceso a los resultados los dos funcionarios europeos que gestionarán la plataforma.



Las tres candidaturas se han mostrado confiadas de cara a la elección de este jueves horas antes de que tenga lugar, pero lo cierto es que Calviño es la que ha conseguido más apoyos públicos desde que se lanzara hace un mes el procedimiento para sustituir al portugués Mário Centeno, que ha ostentado la presidencia desde enero de 2018.



De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado varias veces en los últimos días que es "razonablemente optimista" al respecto y ha destacado el trabajo "entre bambalinas" para conseguir apoyos para la vicepresidenta española.



La española cuenta con el voto garantizado de Alemania, Italia y Portugal tras las confirmaciones públicas por parte de Angela Merkel, António Costa y Giuseppe Conte. En total, el Gobierno cree tener atados seis o siete votos aparte del propio, entre ellos también el de Grecia o el de Chipre, países con ministros del Partido Popular Europeo (PPE).



En las cuentas de Moncloa también se encuentra Francia a pesar de que el Gobierno de Emmanuel Macron no ha hecho público su apoyo a Calviño. Fuentes del ministerio de Finanzas galo han señalado a Europa Press que la decisión no está tomada todavía.



Frente a la vicepresidenta tercera española, el ministro de Finanzas de Irlanda, Paschal Donohoe, tiene el apoyo asegurado de Austria y aspira a obtener también el respaldo del resto de ministros 'populares' del Eurogrupo. Esto podría elevar su cuenta particular a los cuatro o cinco apoyos gracias a los potenciales votos de Letonia, Eslovaquia y Eslovenia. Por su parte, el luxemburgués Gramegna sustenta su candidatura en el apoyo que espera recibir de sus vecinos de Países Bajos y Bélgica, como mínimo.



Así las cosas, parece que ninguno de los tres candidatos obtendrá los votos necesarios para ser elegido presidente del Eurogrupo en una primera votación. La clave estará, por tanto, en cuál de ellos es el que obtiene menos apoyos y se retira y en cómo se distribuya entonces el equilibrio de fuerzas.



Sea quien sea la persona elegida, tendrá en sus manos la dirección del Eurogrupo en un momento de enorme incertidumbre debido al impacto de la pandemia de Covid-19 sobre las economías europeas, que sufrirán a cierre de este año una dura recesión como consecuencia de las medidas de confinamiento.



Además, se convertirá en la cuarta persona en dirigir la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona tras el luxemburgués Jean-Claude Juncker, el holandés Jeroen Dijsselbloem y el portugués Centeno.