Tenis.-Zverev confirma a David Ferrer como su entrenador a prueba

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El tenista alemán Alexander Zverev confirmó este miércoles que el español David Ferrer estará en su equipo como entrenador durante un periodo de prueba, al tiempo que anunció que no estará la próxima semana en el torneo de exhibición de Berlín.



Zverev, de 23 años, comunicó a través de su cuenta en Instagram que se decidió a "no participar por el momento en eventos organizados", aunque confirmó que ya ha pasado un tercer test negativo de coronavirus.



El alemán no se contagió durante el Adria Tour, donde sí dieron positivo Novak Djokovic, Grigor Dimitrov o Borna Coric. "Nunca es bonito perderse la oportunidad de jugar en casa, pero pronto estaré de regreso", escribió el número siete del mundo.



Además, Zverev confirmó que tendrá en su equipo durante "un periodo de prueba" al español David Ferrer, quien puso fin a su carrera de tenista el año pasado. El calendario oficial comenzará a mediados de agosto y tendrá al US Open y Roland Garros como grandes citas del regreso del tenis confirmado hasta ahora.