Siria.- China y Rusia vetan en la ONU una prórroga del sistema fronterizo que permite ayuda humanitaria en Siria

NUEVA YORK, 8 (DPA/EP)



Rusia y China han ejercido este martes su derecho al veto ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para paralizar una prórroga del sistema de fronteras que permite el traslado de ayuda humanitaria a la población civil de Siria.



La resolución, que en caso de no aprobarse finalmente supondrá la paralización a partir de este viernes de un soporte humanitario del que dependen casi tres millones de personas, pretende mantener abiertos los cruces fronterizos a través de los cuales Naciones Unidas ha estado enviando desde 2014 alimentos y suministros a la población siria.



Redactada por Alemania y Bélgica, esta última propuesta contemplaba la posibilidad de ampliar durante un año más la circulación de esta ayuda humanitaria a través de dos puntos fronterizos con Turquía, sin pasar por el control del Gobierno de Bashar al Assad.



Sin embargo, Rusia, el gran aliado del presidente sirio, ha echado para atrás el texto, según ha confirmado para la agencia de noticias DPA el embajador de Alemania en Naciones Unidas, Christoph Heusgen.



Moscú, a través de su embajador, Vasili Nebenzia, ha anunciado que presentará en los próximos su propia resolución, en la que sólo estará abierto, y durante seis meses, uno de estos dos puntos fronterizos, el que conecta Turquía con la provincia de Idlib, el último reducto de la oposición a Al Assad, ubicada en el noroeste del país.



Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Kelly Craft, ha emitido un comunicado en el que ha acusado a China y Rusia de no buscar el bien del pueblo sirio, sino la salvación de Al Asad.



"Todos deberíamos estar tristes, indignados y más decididos que nunca a responsabilizar a Rusia y China como cómplices del reinado de muerte y destrucción de Al Assad", ha dicho.



"Desafortunadamente, el Consejo ha fallado al pueblo sirio", ha lamentado Craft, quien ha criticado también el proyecto de resolución al considerar que "no fue lo suficientemente lejos", la dejar fuera el paso de Al Yarubiya, en la frontera con Irak, tras las presiones previas de Moscú.