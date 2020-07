Ronaldo: "Los jugadores están cada vez más comprometidos"

Captura de las videoconferencia mantenida por el presidente honorífico de la Fundación Fenómenos y presidente de Real Valladolid C.F., Ronaldo Nazario (d); el director de Patrocinios del Banco Santander, Enrique Geijo (arriba izq); y el miembro de la Common Goal y futbolista del Manchester United, Juan Mata (abajo izq), durante la conferencia "The Day After: #PlayersTogether - The Correct Way For Football To Do More?", este miércoles en el ámbito de la World Football Summit celebrada en Madrid. EFE/World Football Summit

Madrid, 8 jul (EFE).- El exfutbolista internacional brasileño y empresario Ronaldo Nazario aseguró que los jugadores de fútbol están "cada vez más comprometidos" con causas sociales y son "más conscientes de la fuerza que tienen" para impulsar acciones benéficas, durante una charla con el jugador Juan Mata en el foro virtual 'WFS Live'.

"De manera general, los jugadores están cada vez más comprometidos" aseguró Ronaldo, doble campeón del mundo con Brasil. "Son cada vez más conscientes de la fuerza que tienen, aunque es cierto que todavía cometen errores, yo los cometí cuando era joven", añadió durante una mesa redonda sobre el impacto social de los jugadores en este foro virtual organizado por el astro brasileño y el World Football Summit.

Para el delantero español del Manchester United inglés Juan Mata los futbolistas se están dando cuenta de que "cuando comunican sus valores la gente escucha" y muchos están tratando de utilizar esa plataforma para "luchar por causas justas".

"Es algo que llevamos innato al ser deportistas profesionales en esta época y con el paso de los años los jugadores se darán cuenta del valor que tiene poder llegar a las personas. En eso el fútbol no tiene comparación, si acaso la música. Son las dos mayores fuerzas de unión en el mundo", añadió el delantero asturiano.

Ronaldo y Mata son dos ejemplos de esa dinámica, ya que el exdelantero brasileño fundó en 2011 la 'Fundaçao Fenômenos', dedicada a impulsar proyectos sociales en Brasil; mientras que el atacante español es uno de los impulsores del movimiento 'Common Goal' por el que más de un centenar de futbolistas, técnicos, personalidades del fútbol y organizaciones donan el 1% de su salario para financiar proyectos sociales en varios países.

El exdelantero del Real Madrid, el Barcelona o el Inter de Milán italiano y actual presidente del Real Valladolid explicó que su fundación surgió de su intención de "devolver un poco a la sociedad", la puso en marcha en 2011 y desde entonces ha acometido 24 proyectos en Brasil, que han beneficiado a 85.000 personas.

"En Brasil hay más de 800.000 ONG, muchas de ellas se han utilizado de forma equivocada para blanquear dinero y yo no quería entrar por ese lado. El camino más difícil era crear una fundación, que es controlada por la fiscalía brasileña. Eso da una credibilidad mucho más grande", detalló Ronaldo.

Por su parte, Mata explicó que Common Goal surgió de una conversación con Jürgen Griesbeck' responsable de la organización que utiliza el fútbol para hacer proyectos sociales 'Streetfootballworld', de la cual se convirtió en embajador y partió la idea de hacer una organización que utilice el fútbol para ofrecer educación e igualdad de oportunidades.

"Haber comenzado Common Goal me genera una satisfacción más allá de ganar títulos y marcar goles. El fútbol se ha convertido en mucho más que un simple deporte, en una vía de escape para muchas personas (...) Viajé a la India, a Colombia, y vi el cambio que hace el fútbol en estos países, donde niños y niñas no tiene el derecho de tener educación o las necesidades básicas satisfechas", añadió.

Mata explicó que a partir de la crisis del coronavirus su organización movilizó un fondo de emergencia que recaudó 600.000 euros destinados a 35 organizaciones con las que habitualmente colaboran, con el objetivo de "ayudar en el corto plazo" con material sanitario y comida, pero también quieren llevar a cabo medidas a medio plazo relacionadas con el acceso a la educación.

Por su parte, Ronaldo admitió que la COVID-19 está haciendo "sufrir demasiado" tanto a las empresas donantes como a los colectivos más desfavorecidos de su país, y que en estos momentos su fundación está teniendo que ayudar a mucha gente sin recursos.

"En Brasil los negros, los indígenas, los trans no tienen ninguna alternativa y debemos ofrecerles oportunidades para que superen esta crisis de manera digna", agregó el exdelantero brasileño.

Ambos jugadores coincidieron durante esta mesa redonda moderada por el director de patrocinios del Banco Santander, Enrique Geijo, en la importancia de que las organizaciones sociales unan fuerzas para acometer proyectos de forma global.

"Si algo hemos aprendido con esta pandemia es que todos necesitamos de todos y que el fútbol no ha sido inmune. Sería ideal que el fútbol, que ya está haciendo mucho, tenga ese efecto en la sociedad. El fútbol es una de las conversaciones más importantes y de las industrias económicas, con lo cual colaborar de una forma sistematizada sería más efectivo", concluyó Juan Mata.