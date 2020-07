Rodri muestra indiferencia a la 'fama' que tiene Adara con sus exparejas

08/07/2020 Rodri Fuertes sale del gimnasio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 8 (CHANCE)



La televisión hay que saber gestionarla. Son muchos los personajes públicos que salen de realities que creen tener todo el poder entre sus manos y lo peor de todo, creen que tienen el control de lo que puede salir o no de su vida privada. Ahora, Adara Molinero parece que es la mala de las relaciones sentimentales que ha tenido, y se la ha tachado públicamente como una mantis religiosa.



Días después de que confirmase públicamente que tenía una relación con Rodrigo, de Gran Hermano, éste no quiere hacer ninguna declaración al respecto y asegura que está muy contento al lado de ella: "Muy bien todo, gracias".



En cuanto a si tiene miedo de que Adara le trate igual que al resto de sus parejas, Rodrigo se ha quedado un poco impactado con la pregunta y ha respondido: "Gracias ¿eh? Lo siento de verdad". De esta manera, el exconcursante de Gran Hermano ha querido permanecer de nuevo en silencio y no contestar a ninguna de las preguntas, parece que aunque su pareja hable de su relación públicamente, él quiere ser discreto.