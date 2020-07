‘Rápido y Furioso’ sería tema en reunión entre Trump y AMLO

(Bloomberg) -- Antes de una reunión entre los líderes de Estados Unidos y México, Washington respondió a las preocupaciones planteadas por México hace dos meses sobre una operación de armas de fuego durante la Administración del expresidente Barack Obama.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había solicitado información sobre la fallida operación estadounidense conocida como Rápido y Furioso, que provocó muertes al sur de la frontera. López Obrador dijo en mayo que quiere saber si la Administración estadounidense anterior había mantenido a su país informado sobre la operación, o si hubo una “violación de nuestra soberanía”.

Rápido y Furioso fue una operación realizada hace una década, en la que agentes estadounidenses permitieron que armas ingresaran al país latinoamericano con el objetivo de rastrear a las brutales bandas de narcotraficantes de México. No obstante, los agentes perdieron el rastro de las armas, que terminaron siendo utilizadas en ejecuciones de los carteles.

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, confirmó que su Gobierno respondió el lunes, pero declinó proporcionar más detalles. El momento de la respuesta aumenta las probabilidades de que el asunto surja durante la reunión de hoy entre López Obrador y el presidente de EE.UU., Donald Trump, y sea utilizado para atacar políticamente al exvicepresidente Joe Biden, el oponente de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre.

“Hubo una respuesta”, dijo Landau, respondiendo a una pregunta de la periodista mexicana Dolia Estévez, quien publicó la entrevista en video en Twitter. “Habla por sí misma”.

Un funcionario mexicano que no estaba autorizado para hablar oficialmente confirmó que México recibió la respuesta, que fue entregada a la Fiscalía General.

Cuando se le preguntó sobre Rápido y Furioso la semana pasada, el portavoz de López Obrador, Jesús Ramírez, dijo que no había ningún tema fuera de la mesa en la reunión con Trump, aunque la discusión principal sería sobre el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, conocido como T-MEC. No respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos declinó hacer comentarios inmediatamente.

