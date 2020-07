"Queremos resolver el problema de la deuda", afirma representante argentino ante FMI

"Nosotros no estamos para confrontar, estamos para solucionar el problema de la deuda", afirma Sergio Chodos, el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, en una entrevista telefónica con la AFP desde Buenos Aires.

Horas después de que el país sudamericano formalizara su nueva oferta para un canje de bonos emitidos bajo legislación extranjera por unos 66.000 millones de dólares, Chodos, que integra el equipo del ministro de economía Martín Guzmán, es optimista y cree que varios acreedores aceptarán la propuesta antes del 4 de agosto, el nuevo plazo límite que se fijó Argentina.

Argentina ofrece pagar un promedio de 53,5 dólares por cada 100 dólares prestados, frente a la anterior oferta que daba 39 dólares por cada 100 y que fue rechazada en mayo.

El periodo de gracia sin pagos quedó reducido de tres años a uno y Argentina comenzaría a pagar vencimientos en septiembre de 2021.

Pregunta: ¿Qué pasa si los acreedores no aceptan la oferta?

Respuesta: "Si no llegamos al mínimo de 50% de participación, la oferta va a ser retirada y después de un análisis de sostenibilidad de deuda, quizá bastante más adelante y con menor capacidad de pago aún, haya una oferta seguramente peor. Todo indica que lo más lógico es que los acreedores entiendan que dadas las circunstancias, esta es una muy buena oferta".

P: ¿Si están a punto de alcanzar un acuerdo, por qué no hacer un esfuerzo más?

R: "Estamos tratando de llevar la deuda a un esquema sostenible con tasas de interés que Argentina pueda pagar. Debido a lo que vive el país, en medio de la pandemia de coronavirus, no da para llevarlo a una situación de estrés financiero. Si ofrecemos más, perdemos credibilidad. No podemos prometer lo que no podemos cumplir".

P: ¿Qué sería para el gobierno un canje exitoso?

R: "Más de un 50% de aceptación es un canje exitoso, definido por la propia oferta; es el umbral fijado para que la oferta sea válida".

P: ¿Cuáles son los incentivos para los acreedores?

R: "El que participe en el canje se lleva un instrumento 'performing', queda en situación regular, un instrumento entendido como sustentable en deuda nueva. Se lleva un premio por participar activamente, se lleva la protección de la cláusula 'RUFO', que es como un seguro: si llegase a haber cualquier oferta a futuro, tiene derecho a participar como si no hubiese entrado en esta. Además, se lleva la seguridad de que su instrumento va a ser el más líquido (comercializable) por el mismo efecto del umbral de aceptación".

P: ¿Qué pasa con los acreedores como el Grupo Ad Hoc, que han manifestado abiertamente su tensión con el gobierno argentino?

R: "Tenemos una tendencia a pensar que el universo se reduce a un diálogo exclusivo con un grupo o un acreedor determinado. El universo de tenedores de bonos es bastante más amplio que las fotos que aparecen siempre".

P: Argentina tiene también una deuda de 44.000 millones de dólares con el FMI. ¿Qué pasará con ella?

R: "El programa que está vigente con el Fondo es el programa fallido de 2018, que tantos problemas generó. Tiene vencimientos en las cuotas de capital a partir de septiembre de 2021. El nuevo acuerdo con el Fondo debería estar alcanzado antes de agosto o septiembre de 2021, luego de resolver el tema de la deuda con privados. Puede ser fin de este año o principios del año que viene".

