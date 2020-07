Protestan contra López Obrador frente la embajada de EE.UU. en México

Manifestantes protestan este miércoles, frente a la embajada de Estados Unidos, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

México, 8 jul (EFE News).- Varias decenas de personas se reunieron este miércoles ante la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México para protestar contra el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, mientras se reunía con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington.

"Esto es manifestación, no es protesta en lo absoluto. Celebramos que se enfrente López (Obrador) al presidente de Estados Unidos porque no se nos hace una persona agradable Trump, pero López (Obrador) está destruyendo este país que tanto trabajo nos ha costado construir", expresó Jorge a Efe, uno de los manifestantes.

Como él, alrededor de otras 25 gritaban "fuera López" y sostenían pancartas acusando al mandatario de "delincuente", "asesino" y "corrupto", a la vez que varios de ellos salían a hablar con un micrófono alegando que el presidente está "destrozando" el país.

El Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa) es la organización convocante que, además, se ha manifestado en numerosas ocasiones en los últimos meses reclamando que renuncie antes de que se cumplan los dos años desde que inició su mandato, el 1 de diciembre de 2018.

Según Jorge, miembro activo de Frenaaa, López Obrador no ha cumplido con lo que prometió en campaña y este emprendedor "de clase media" aseguró que se están uniendo a sus filas muchas personas que votaron al mandatario y que ahora se encuentran decepcionados.

Y la mayor decepción para él es la impunidad -un 99 % de los delitos cometidos no se resuelven- que, dijo, crece exponencialmente.

"La corrupción no es el problema en sí, es la impunidad. Si resolvemos el asunto de la impunidad vamos a crecer en seguridad y vamos a ver a criminales en la cárcel. Una cosa es lo que dices otra lo que haces, no importa cuánto digas pero la realidad te va a alcanzar", aseguró.

Por otra parte, también hubo críticas durante la manifestación a los empresarios que acompañaron a López Obrador a su primera visita oficial a Estados Unidos, a quienes calificaron de "empresaurios y empresucios" por participar de un Gobierno al que calificaron de "comunista".

Sin embargo, Jorge también quiso dejarles el mensaje de que no va a durar mucho esa alianza ya que el mandatario también los decepcionará a ellos.

"(Ricardo) Salinas Pliego, (Carlos) Slim y muchos otros están coludidos con el sistema pero les mando un mensaje: no va a ser por mucho tiempo porque todas esas empresas necesitan clientes y si se destruye a los clientes, se destruye a las empresas", aseguró.

Del mismo modo que hubo esta manifestación, mucho más minoritaria que las anteriores convocadas por Frenaaa, también se reunieron algunas personas en el consulado de Estados Unidos en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, para hacer un "cacerolazo".

El Frenaaa, fundado en plena pandemia de COVID-19, está integrado por miembros que se declaran apartidistas y aseguran que nadie los patrocina.