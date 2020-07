Perú.- El presidente Vizcarra convoca elecciones generales para abril de 2021

05/07/2020 El presidente de Perú, Martín Vizcarra POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ PRESIDENCIA PERÚ



El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha convocado este miércoles elecciones generales para abril de 2021, cumpliendo así con la promesa que hizo en 2018 al sustituir a Pedro Pablo Kuczynski cuando se comprometió a finalizar su mandato.



"Cumpliendo mi palabra y compromiso con Perú, convoco a elecciones generales para elegir a nuestro próximo presidente, vicepresidentes y congresistas para el periodo 2021-2026. Sigamos trabajando para fortalecer la democracia de nuestro país", ha escrito Vizcarra en su cuenta de Twitter.



El mandatario asumió la Presidencia de Perú en 2018, cuando Kuczynski dimitió tras pasar dos años en el cargo y después de un escándalo político en el que miembros de su Gobierno habrían maniobrado para comprar el voto de un congresista de Fuerza Popular en el proceso de vacancia presidencial que el Congreso había iniciado para sacarle de la Presidencia por "incapacidad moral".



En abril de 2019, Kuczynski fue condenado a 36 meses de prisión preventiva, aunque actualmente cumple la pena en su domicilio, mientras se investigaba su presunta participación en una red delictiva de blanqueo de dinero en el marco del caso 'Lava Jato', cuyas investigaciones emanan de la corrupción constitucional llevada a cabo por la constructora brasileña Odebrecht en casi la totalidad del continente latinoamericano.



"Me comprometí a concluir su mandato. Todo mi esfuerzo para un gobierno franco, transparente y honesto de la mano del pueblo, pero con una condición: termino el mandato", ha expresado.



Vizcarra ha remarcado que la convocatoria de elecciones para el próximo año no podía verse alterada ni por "problemas políticos", ni por la pandemia de la COVID-19.



El presidente peruano ha explicado así que, según la ley electoral, las elecciones han de celebrarse el segundo domingo de abril. La convocatoria se hará oficial este jueves cuando se publique en el Boletín Oficial.



Así, el decreto estipula que los comicios se celebrarán el próximo 11 de abril de 2021. En caso de que ningún candidato obtenga los apoyos necesarios para ocupar la Casa Pizarro se llevará a cabo una segunda vuelta electoral el 6 de julio con aquellos que tengan mejores resultados.



Los peruanos están llamados a las urnas no sólo para elegir presidente de la República, sino también dos vicepresidentes, un nuevo Congreso formado por 130 diputados, así como los representantes en el Parlamento Andino.