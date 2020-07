Panamá.- Varela dice que ha entregado a la Justicia "una muy importante cantidad de información" sobre Odebrecht

01/06/2019 01 June 2019, El Salvador, San Salvador: Juan Carlos Varela, President of Panama, attends the inauguration of newly appointed President of El Salvador Nayib Bukele during a swearing-in ceremony. Photo: Camilo Freedman/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Camilo Freedman/ZUMA Wire/dpa



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El ex presidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) ha asegurado que ha entregado a la Justicia "una muy importante cantidad de información" sobre el escándalo de corrupción Odebrecht, tras su segunda comparecencia ante la Fiscalía.



"Estamos colaborando con la investigación y hemos entregado una cantidad muy importante de información que no voy a detallar", dijo Varela a la prensa el martes por la noche a su salida de la Fiscalía tras más de diez horas de declaración.



Varela respondió a las preguntas de la Fiscalía Especial Anticorrupción sobre unos cheques con supuestas donaciones de Odebrecht al Partido Panameñista para la campaña electoral de 2009, según informa el diario panameño 'La Prensa'.



El antiguo mandatario está acusado de un delito de blanqueo de capitales por el caso Odebrecht. El pasado 2 de julio, declaró por primera vez ante el Ministerio Público, que le prohibió salir del país con la obligación de comparecer cada mes. El próximo día 20 tendrá que comparecer por tercera vez.



Varela aprovechó para cargar nuevamente contra el también ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), investigado igualmente por este caso y que el 2 de julio se negó a declarar. "Nos toca aclarar los hechos, como le toca a todo ciudadano responsable con las investigaciones que se dan cuando hay algún tipo de señalamiento", señaló Varela.



En estos momentos, Martinelli está siendo investigado por Odebrecht y por la presunta compra de la Editora Panamá América SA (EPASA) con fondos públicos. En el pasado le han investigado por supuesto espionaje y uso de información privilegiada, entre otras cosas.



Además, los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique, han sido detenidos esta semana en Guatemala acusados de blanqueo de capitales por el caso de la constructora brasileña. La Justicia guatemalteca ordenó el martes su ingreso en prisión preventiva a la espera de su extradición.