Ministro argentino descarta cambios a última oferta de deuda

(Bloomberg) -- Los tenedores de bonos de Argentina no deberían esperar más mejoras o cambios en la propuesta de reestructuración de deuda del país, dijo el ministro de Economía de la nación, Martín Guzmán.

El Gobierno no ve espacio para a modificaciones adicionales a la oferta mejorada publicada el domingo por la noche, parte de la apuesta de Argentina por reestructurar US$65.000 millones de deuda. La propuesta otorga a los tenedores de bonos alrededor de US$13.000 millones de dólares más que en su propuesta inicial anunciada en abril.

“Claramente no”, dijo Guzmán el miércoles, respondiendo a una pregunta sobre si el acuerdo podría verse modificado de alguna manera. “Se realizaron negociaciones hasta el momento en que lanzamos la oferta. Ahora hay una oferta, y los acreedores decidirán sobre esa oferta “.

Argentina entró en default por novena vez en su historia el 22 de mayo, y el Gobierno extendió repetidamente el plazo para un acuerdo a medida que las negociaciones se prolongaban entre oferta y contraoferta. A lo largo del proceso, el Gobierno ha dicho varias veces que estaba haciendo su mejor esfuerzo.

En una entrevista realizada en el Ministerio de Economía, Guzmán dijo que espera recibir la oposición de uno de los grupos de acreedores más grandes de Argentina, conocido como el grupo Ad Hoc, que incluye a grandes inversores como BlackRock Inc y Ashmore Group Plc.

El Gobierno, que estableció tasas mínimas de participación en su última oferta, dijo que evaluará un intercambio parcial después de ver el nivel de participación de los acreedores, dijo Guzmán a periodistas de la prensa extranjera.

“A partir de hoy, todas las alternativas son posibles dentro de las limitaciones que hemos definido, pero la decisión final se tomará una vez que tengamos más claridad sobre el proceso, sobre la aceptación de los acreedores”, dijo Guzmán cuando se le preguntó acerca de un intercambio parcial.

Guzmán agregó que algunos acreedores ya están de acuerdo y mencionó que ya recibió apoyo de ministros de finanzas del G-20, que se reunieron virtualmente el miércoles y expresaron su apoyo a Argentina, dijo Guzmán.

Nota Original:Argentina’s Guzman Rules Out Changes to Latest Debt Offer

©2020 Bloomberg L.P.