Miles de personas protestan nuevamente en Belgrado contra las restricciones contra el COVID-19

EFE/EPA/ANDREJ CUKIC

Belgrado, 8 jul (EFE).- Un día tras la violenta manifestación en Belgrado contra las nuevas restricciones anunciadas contra la epidemia del coronavirus en Serbia, miles de personas volvieron esta tarde a salir al centro de la capital y también en otras ciudades del país balcánico.

Según informó un fotoreportero de EFE-EPA desde el centro belgradense, varios miles de personas se encontraban concentradas ante el Parlamento de Serbia.

Si bien el ambiente era tenso, a las 17.00 GMT no se habían producido incidentes con la policía, que acudió con cientos de agentes antidisturbios a la zona.

Según la cadena de televisión N1, también en otras ciudades del país, como Novi Sad, salieron cientos de personas a las calles en protesta contra las restricciones anunciadas por el presidente.

Las nuevas protestas se producen poco después de que el presidente, Aleksandar Vucic, acusara este miércoles a "derechistas, criminales y opositores" de los enfrentamientos de anoche, que se saldaron con 60 heridos, 43 de ellos policías.

Según el presidente serbio, la protesta de anoche fue "la violencia política más brutal de los últimos años".

Eso sí, Vucic anunció que el Gobierno serbio -al que no pertenece formalmente- decidirá mañana sobre la necesidad de un toque de queda este fin de semana, cuyo anuncio anoche desencadenó la violenta protesta de Belgrado.

"El grupo de crisis (del Gobierno) decidirá el jueves. Algunas medidas se tomarán. El toque de queda no se puede introducir sin estado de emergencia, y de todas formas, yo solo no lo puedo introducir", reconoció Vucic.

En las últimas 24 horas, Serbia registró otros 357 casos confirmados de coronavirus, mientras que once pacientes fallecieron.

El país balcánico, que tiene unos 7 millones de habitantes, ha registrado hasta ahora unos 17.000 contagios confirmados y 341 fallecidos.