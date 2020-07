Miami aporta récord de 2.916 casos de la COVID-19 a la pandemia en Florida

Las personas con máscaras esperan para ingresar al Memorial Regional Hospital en Hollywood, Florida. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 8 jul (EFE).- Con el aporte récord de cerca de 3.000 casos en las últimas 24 horas, el condado Miami-Dade sigue liderando el foco del contagio en Florida, estado que este miércoles acumuló un total de 223.783 personas contagiadas de la COVID-19 y 3.889 fallecimientos.

Miami-Dade, donde 1.068 personas han muerto del nuevo coronavirus, se aproxima a los 54.000 casos confirmados, según las cifras actualizadas hoy por el Departamento de Salud de Florida en el web de la pandemia.

Ante el repunte de las últimas semanas, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, decretó a partir de mañana jueves el cierre del servicio de restaurantes dentro de los establecimientos.

Giménez señaló que la medida, que se suma a la ya vigente de toque de queda en las noches, caducará sólo hasta bajar a alrededor del 5 % la tasa de casos positivos, que ayer estaba cerca al 22 % en el condado.

En Miami-Dade, los restaurantes sólo podrán servir al aire libre, como también realizar domicilios y venta de comida para llevar.

Entre tanto, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, pidió claridad al condado que este martes se retractó de otras órdenes que incluían cierres de gimnasios y del servicio al aire libre de restaurantes y que generaron la resistencia de estos negocios.

"Nuestras comunidades necesitan una estrategia clara para un camino sostenible hacia la recuperación. El proceso de toma de decisiones debe ser transparente e impulsado por hechos, no por impulsos", dijo Suárez.

Miami-Dade ha acumulado 53.774 casos desde el pasado 1 de marzo, cuando el estado reportó el primer infectado, y le siguen los condados vecinos de Broward y Palm Beach, con 23.781 y 18.231 casos, respectivamente.

Estos tres condados del sureste siguen siendo los más afectados del "estado del Sol", que está a mitad de camino de la reactivación económica decretada por el gobernador Ron DeSantis.

El republicano, que ha minimizado la importancia de la explosión de casos, que el sábado alcanzó el récord de 11.458 en un día, no da muestras de retroceder en el proceso y aún no suministra los datos de hospitalización diarios de la COVID-19 pese a innumerables pedidos de varios sectores.

En Broward, la pandemia ha provocado la muerte de 419 personas, mientras que en Palm Beach la cifra llegó hoy a 569.

En otros condados como Duval, en el norte de Florida, hay 10.439 casos confirmados y 70 muertes, y en Orange, en el centro, se reportaron hasta hoy 15.194 personas contagiadas y 63 muertas.

En la ciudad de Jacksonville, en Duval, donde el presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene previsto realizar a finales de agosto el discurso que lo proclama como candidato republicano presidencial durante la Convención de ese partido, se han disparado los casos en los últimos días.

Incluso el alcalde, Lenny Curry, se sometió desde este martes a cuarentena preventiva voluntaria al estar expuesto a la COVID-19.

Mientras, en el condado Orange, los parque temáticos Magic Kingdom y Disney Animal Kingdom tienen previsto reabrir este sábado, mientras que EPCOT lo hará el próximo miércoles, en pleno repunte de la pandemia en Florida, y otros estados como California y Texas.