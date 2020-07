Malta permite el desembarco de los migrantes salvados por el carguero Talia

Llegada al puerto de Floriana, en Malta, de un barco con migrantes rescatados en alta mar. EFE/EPA/Archivo

Roma, 8 jul (EFE).- Malta permitió esta noche la evacuación y desembarco de los 52 migrantes rescatados por el carguero Talia, en el que han pasado casi cuatro días hacinados en establos en ínfimas condiciones tras ser salvados en el Mediterráneo central.

Durante la noche los migrantes fueron transbordados del barco para animales que los salvó del mar a un buque de las Fuerzas Armadas maltesas y después llevados a tierra firme, informaron diversas organizaciones humanitarias que operan en la zona.

El mercante, que acababa de entregar ganado en Libia, se dirigía a España, pero el viernes, al recibir un aviso de que había un bote a la deriva con 52 personas cambió de rumbo para acudir a socorrerlos.

Tras el rescate ni Italia ni Malta, los países europeos más próximos, aceptaron hacerse cargo y por eso los migrantes han pasado casi cuatro días cobijados en el Talia.

La situación empeoró desde que el domingo las condiciones del mar empeoraron y la tripulación tuvo que trasladarles a los establos del interior de la embarcación, sucios de excrementos de los animales llevados a Libia.

Varias fotos difundidas el fin de semana en las redes sociales por distintas ONG, como Mediterranea Saving Humans y Open Arms, causaron conmoción, entre ellas la de un marinero llevando en brazos a un joven negro desnutrido y con la mirada perdida, una imagen que ya se conoce como "la Piedad del mar".

El pasado domingo Malta permitió el desembarco de dos migrantes por razones médicas.

Ayer el capitán del carguero, el sirio Mohammad Shaaban, imploró ayuda para que se permitiera el desembarco de estas personas.

"Nadie escucha nuestros llamamientos de ayuda. Estamos todos muy cansados y no podemos seguir así. Necesitamos desembarcar a esta gente, porque están durmiendo en establos para animales que no pudieron ser limpiados antes del rescate", instó en un vídeo.

Y agregó: "Están en muy mal estado, en muy malas condiciones. Casi no nos queda comida ni agua. Por favor, espero que alguien nos ayude", dirigiéndose a las autoridades de la Unión Europea, de Malta y de Italia.

La organización Alarm Phone, que se dedica a recibir alertas de pateras a la deriva y que ha informado constantemente sobre la situación del carguero Talia, celebró el desembarco tras días "en condiciones inhumanas" y agradeció "la humanidad" a la tripulación.