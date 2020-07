Maduro ratifica a su ministro de Defensa y renueva la cúpula militar

Fotografía cedida por prensa de Miraflores del presidente venezolano Nicolás Maduro en un acto de graduación de cadetes, este miércoles, en Caracas (Venezuela). EFE/Prensa Miraflores

Caracas, 7 jul (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ratificó este martes a su ministro de Defensa, Vladímir Padrino, así como al jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos, y renovó a los comandantes del Ejército, la Armada y la Aviación Militar.

"He decidido, una ratificación parcial y una renovación parcial del equipo extraordinario de líderes militares que dirigen el alto mando militar de Venezuela, por eso he decidido ratificar al general en jefe Vladímir Padrino como ministro del Poder Popular para la Defensa y al almirante en jefe Remigio Ceballos como comandante estratégico operacional", dijo Maduro en un acto de graduación de cadetes.

Padrino desató esta semana las críticas de la oposición, que le tachó de "cobarde", "indigno" y "violador de la Constitución", después de que asegurara que mientras exista la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los antichavistas "no serán poder político jamás en la vida", ignorando así el mandato constitucional.

"No serán poder político en Venezuela jamás en la vida (...) mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela (...) yo creo que es bueno que lo entiendan esta facción de maleantes, politiqueros", expresó el ministro de Defensa el pasado domingo.

NUEVOS COMANDANTES DE EJERCITO, ARMADA Y AVIACION

Durante el acto, Maduro anunció que el mayor general Domingo Hernández Lares será el nuevo comandante del Ejército, el almirante William Serantes Pinto, de la Armada, y el mayor general José Rafael Silva Aponte, de la Aviación Militar.

De esa última institución, sale el mayor general Pedro Juliac Lartiguez, que a partir de ahora será jefe del Estado Mayor de la Comandancia Estratégica Operacional del Comando Estratégico Operacional.

De este modo, deja su cargo como comandante del Ejército el mayor general Alexis Rodríguez Cabello y de la Armada el almirante Giuseppe Alessandrello Cimadevilla.

Por otra parte, ratificó al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), mayor General Fabio Zavarse Pabón, y al mayor general Manuel Bernal Martínez, de la Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo armado compuesto por civiles afectos al chavismo e integrado recientemente en las Fuerzas Armadas.

"LA BATALLA CONTRA EL IMPERIALISMO"

Tras anunciar los relevos, Maduro felicitó a toda la cúpula militar puesto que, según dijo, "han ganado la batalla contra el imperialismo feroz que ha conspirado para dividir a la Fuerza Amada Nacional Bolivariana (FANB)".

En opinión del presidente venezolano, esa ofensiva ha sido derrotada y hoy la FANB tiene "más unión, mas cohesión y más profesionalismo que nunca".

Sin embargo, justificó el cambio en la necesidad de "todos los años evaluar" la situación de la FANB que hace que "en algunos casos se ratifique y en algunos casos se haga renovación".

"Pero tengo que agradecer al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada porque ha jugado un papel perfecto para la paz, soberanía y estabilidad de nuestro país", agregó.

El 1 de mayo del año pasado, un día después del conato de levantamiento militar liderado por el líder opositor Juan Guaidó, el ex enviado especial de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, aseguró a Efe que los altos cargos chavistas que negociaban con la oposición la salida de Maduro habían "apagado sus celulares" y no respondían.

El diplomático expresó su frustración con tres figuras clave del chavismo, entre ellas el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que supuestamente habían negociado durante varios meses con la oposición para darle la espalda a Maduro y apoyar a Guaidó.

DISPUESTO A NEGOCIAR

Durante su discurso frente a los cadetes, el mandatario venezolano recordó una carta en la que el Libertador Simón Bolívar le explicaba a Francisco de Paula Santander, quien durante años fue su mano derecha, las tentativas de negociar con España y le pidió atención al vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, encargado de dialogar con la oposición.

En esa carta, dijo, "por primera vez esgrime el concepto de independencia o nada, frente al enemigo imperial".

Por eso, afirmó, "si quieren hablar, hablamos, si quieren entenderse, nos entendemos, si quieren firmar acuerdos, los firmamos pero ante ellos y ante nosotros debe quedar claro que nuestro objetivo y razón de vida es la independencia de la patria".

"Independencia o nada", dijo al recordar las mismas palabras que pronunció Bolívar y que pidió que sean integradas como eslogan para los militares.