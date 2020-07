07/07/2020 "Los Secretos" dan el pistoletazo de salida al festival "Abre Madrid". MADRID, 8 (CHANCE) Aunque a veces cueste después de los terribles meses que hemos pasado a causa del Coronavirus, toca volver a la normalidad y retomar nuestro día a día, intentando que la pandemia afecte lo mínimo posible a nuestros planes estivales. Y no hay verano sin conciertos en la capital. Así que poco a poco la capital retoma ese burbujeo musical que tanto nos gusta con el Festival "Abre Madrid", que se está celebrando en el recinto ferial de Ifema. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Aunque a veces cueste después de los terribles meses que hemos pasado a causa del Coronavirus, toca volver a la normalidad y retomar nuestro día a día, intentando que la pandemia afecte lo mínimo posible a nuestros planes estivales. Y no hay verano sin conciertos en la capital. Así que poco a poco la capital retoma ese burbujeo musical que tanto nos gusta con el Festival "Abre Madrid", que se está celebrando en el recinto ferial de Ifema.



"Los Secretos" han sido los encargados de dar el pistoletazo de salida a esta esperada cita musical. El grupo capitaneado por Álvaro Urquijo, respetando todas las medidas de seguridad, ha deleitado a sus numerosos fans con un vibrante concierto en el que cantaron algunos de sus temas más conocidos, como "Por la calle del olvido" o "Déjame".



Antes del concierto, el líder de "Los Secretos" nos concedió una sincera entrevista acerca de estos duros momentos que nos ha tocado vivir a causa del Covid-19:



- CHANCE: Abre Madrid y qué manera de abrir.



- ÁLVARO: Sí, estábamos hablando antes que estamos pisando tablas y eso se hacía de rogar. Estamos con toda la ilusión del mundo, intentando que la gente dentro del respeto y el cuidado que hay que tener, tenga un divertimento y vuelta al contacto con la cultura y la música en directo. Nosotros nos hemos adaptado en medida de lo posible para que eso se pueda llevar a cabo y ofrecer un buen show con el mínimo de equipo, un set acústico.



- CH: Han sido unos meses duros para todos y para el mundo artístico muy duro.



- ÁLVARO: Digamos que 'me quede como estoy'. Se ha llevado a sanitarios, a gente que no está con nosotros, todo el apoyo y todo el cariño para las familias y para aquellos que se recuperarán espero que al 100% lo antes posible. Nuestra función es la de, dentro del estado de alarma, volver a mantener ese contacto para ofrecer lo que la gente pueda haber visto de bueno en nosotros. Intentar que esta normalidad llegue lo antes posible.



- CH: Hoy está dedicado a los sanitarios.



- ÁLVARO: Hoy es para ellos, nada más que para ellos y se retrasmite en streaming, lo que se genere va para la Cruz Roja, también tocamos mañana y pasado con menos carácter benéfico pero sí que tenga la gente en cuenta que se ha hecho un esfuerzo tremendo para que este se lleve a cabo. Cualquier artista que pase por un escenario así está renunciando a mucho de lo que normalmente lleva, no solo económicamente, también materiales. Nuestro corazón y nuestra ilusión está puesto en ello. A mí me encanta el show, es un pretexto para evolucionar.



- CH: Os ha dado tiempo a pensar en el confinamiento. De salud entiendo que todos bien.



- ÁLVARO: Los que estamos mal ya lo traíamos de antes. Estamos bien gracias a Dios y espero que todo el mundo esté bien de nuestro entorno, que nadie se contagie por nuestra culpa. Si te puedo decir que en el confinamiento hemos intentado animar a la gente, animar a nosotros mismos, enviábamos pistas grabadas que devolvíamos añadiendo cosas y al final una tercera persona, somos un equipo. Todos cuentan, aunque a veces solo hablo yo.



- CH: Al final esto ayuda, es un escape necesario.



- ÁLVARO: Sí, pisar tablones de escenario, aunque se rompan, me da igual. Yo en 40 años nunca había estado un mes seguido en mi casa, nunca.



- CH: Igual hay nervios.



- ÁLVARO: Un nervio distinto, aprendiendo y adaptándonos, viendo qué podemos corregir para el próximo concierto, para mejorar eso e intentar que la gente no se sienta distante, entablar empatía que realmente es devolver a la gente lo que nos ha dado. El público nos ha dado su cariño y aquí estamos haciendo lo que buenamente sabemos que es música, con todo nuestro amor.