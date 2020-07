Los jugadores de los Pumas UNAM negocian sueldos con la directiva

Jugadores de Pumas celebran una anotación ante América durante un partido de la jornada nueve del Torneo Clausura del fútbol mexicano realizado en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México. EFE/José Méndez/Archivo

México, 8 jul (EFE).- El centrocampista Andrés Iniestra, capitán de los Pumas de la UNAM del entrenador español Míchel, reconoció este miércoles que los jugadores del equipo negocian sueldos con la directiva para mitigar el impacto económico de la COVID-19.

"Seguimos a la espera de una resolución; por ambas partes hay una buena disposición, nada más es llegar a un acuerdo. Lo que queremos es el bien del equipo y no afectar a los elementos de las fuerzas básicas", explicó el volante en una videoconferencia.

Iniestra comentó que la plantilla de Míchel no está enojada con los directiva, pero buscarán no perjudicar de más a algunos compañeros que a su parecer se han ganado buenos contratos por su trayectoria.

Los Pumas son uno de los equipos del balompié del país más afectados económicamente por la COVID-19. La prensa local reportó que la directiva busca llegar a un trato con los futbolistas de reducir en algunos casos hasta un 50 por ciento de sus salarios con respecto al certamen anterior.

A raíz del problema económico en el que se encuentran, decidieron no renovar a futbolistas como el centrocampista Pablo Barrera y reforzarse solo con el guardameta Alfredo Talavera, quien llegó del Toluca en un cambio por Alfredo Saldívar.

"Algo que ha caracterizado a Pumas es que nunca ha sido el plantel con más dinero para conseguir refuerzos estrellas, pero a lo largo de la historia se encontraron métodos para competir y eso tenemos que hacer ahora para conseguir los buenos resultados a los que estamos obligados", agregó Iniestra.

Al cancelarse el Clausura 2020, los Pumas ocupaban la sexta posición de la clasificación, después de lograr estar invictos los primeros seis partidos del torneo.

"Estoy feliz por la confianza que me brindan de portar el gafete de capitán, es una responsabilidad por los jugadores que han sido capitanes, pero me estoy apoyando de mis compañeros con más experiencia para hacer un buen papel", dijo el jugador de 24 años.

Los Pumas participan en la Copa por México, un torneo amistoso previo al Clausura 2020 en el que sumaron una derrota 1-4 ante Cruz Azul y un empate sin goles con el América.

"Salimos del partido ante Cruz Azul muy enojados, nos dejó sensaciones malas, aparte no nos hicieron tantos tiros a gol, fueron errores puntuales de nosotros, pero contra el América la sensaciones fueron mejores en cuanto a la marca y pelota parada, estuvimos más concentrados", expresó Iniestra.

Los Pumas regresan a la acción en la Copa por México el domingo, cuando enfrenten al Toluca, duelo en el que se jugarán su pase a la siguiente ronda.