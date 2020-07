URGENTE ¥ López Obrador agradece a Trump no haber tratado a México "como colonia"Washington, 8 Jul 2020 (AFP) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció al miércoles a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, haber tratado a su país "con gentileza y respeto" y no "como colonia", al celebrar en la Casa Blanca "la amistad" entre ambas naciones."Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario ha honrado nuestra condición de nación independiente", dijo López Obrador en su primera visita al extranjero en 18 meses de gobierno. "Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. ¡Que viva la amistad de nuestras dos naciones!".ad/lda