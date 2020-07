Lagarde: BCE tiene tiempo para evaluar efectividad del estímulo

Christine Lagarde

(Bloomberg) -- Christine Lagarde señaló que el Banco Central Europeo mantendrá la política sin cambios en su próxima reunión después de que su gran estímulo de emergencia ayudara a calmar los mercados.

En una entrevista con Financial Times publicada el miércoles, la presidenta del BCE dijo que las medidas desplegadas a raíz de la pandemia han “demostrado su eficiencia, su efectividad”. La próxima decisión del Consejo de Gobierno es en poco más de una semana, se trata de la primera desde que la entidad prácticamente duplicó el tamaño de su programa de compras por la pandemia a 1,35 billones de euros (US$1,52 billones).

“Hemos hecho tanto, que tenemos bastante tiempo para evaluar” los datos económicos “cuidadosamente”, dijo Lagarde al periódico.

Sus comentarios confirman que el BCE efectivamente cambió su estrategia después de que la economía comenzó a recuperarse, para enfocarse en esperar y ver qué ocurre. La miembro del Comité Ejecutivo Isabel Schnabel dijo el martes que la recesión podría resultar algo más leve de lo esperado.

Lagarde también le dijo al periódico que su institución quiere “explorar todas las vías disponibles para combatir el cambio climático”, lo que podría incluir evaluar cambios “más ecológicos” en todas las operaciones del banco central, incluidas las compras de activos.

