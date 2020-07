La subcampeona olímpica Román apuesta a medalla por equipos en Tokio 2020

La tiradora mexicana Aida Román compite el domingo 10 de noviembre de 2013, en el ""Mexican Challenge 2013"" de tiro con arco en el Monumento a los Niños Héroes de Ciudad de México (México). EFE/Alex Cruz/Archivo

México, 8 jul (EFE).- La arquera mexicana Aída Román, subcampeona olímpica de Londres 2012, reveló este miércoles que ganar una medalla por equipos en Tokio 2020 es un pendiente en su carrera que espera lograr el próximo año.

"Ganar una medalla olímpica por equipos es un sueño pendiente, a mí me encanta trabajar en equipo, jugué 10 años basquetbol. Ojalá tengamos la posibilidad de hacerlo en Tokio, el próximo año", señaló la deportista de 32 años.

Román perdió la final de arco recurvo en Londres 2012 con la coreana Bo Bae Ki y aunque después bajó su rendimiento en competiciones individuales, en el 2017 integró la selección mexicana subcampeona mundial, completada por Alejandra Valencia y Mariana Avitia.

La deportista divulgó su meta en una conferencia virtual organizada por la Universidad del Valle de México, donde estudia la carrera de psicología.

Román explicó que como consecuencia de la COVID-19, no se puede calcular cuándo regresarán las competencias internacionales de tiro con arco y lo que le queda es trabajar para mantener la forma deportiva.

"No sabemos cuándo se inicien las competencias de manera presencial; van a ser muchos meses perdidos, por eso este es el mejor momento de hacer variantes en la parte técnica, física y psicológica", indicó.

El año pasado Román formó parte del equipo mexicano subcampeón de los Juegos Panamericanos, su último gran resultado antes de asumir el aislamiento por el coronavirus, en el cual ha mantenido los entrenamientos por su cuenta.

"Me di esa oportunidad de entrenar largo, de hacer bicicleta, cosas que cuando estamos en competencia no las puedo hacer. Si vamos a estar encerrados hay que aprovechar para fortalecer el cuerpo, fortalecer la cabeza y crear un mejor plan de entrenamientos", concluyó.

Encabezado por Alejandra Valencia, cuarto lugar olímpico en Río de Janeiro 2016 y campeona de los Juegos Panamericanos, el tiro con arco es uno de los deportes en los que México tiene más esperanzas de ganar medallas olímpicas el próximo año en Tokio.

México espera ganar en los Juegos Olímpicos por lo menos cinco medallas; además de tiro con arco tiene buenas posibilidades en saltos, taekwondo, béisbol, gimnasia, tiro deportivo y fútbol masculino, si el equipo logra la clasificación.