La COVID-19 desciende en la mayoría de las regiones de Perú, afirma el presidente

Lima, 8 jul (EFE).- El impacto de la epidemia de la COVID-19 está descendiendo en la mayoría de las regiones de Perú, el quinto país en el mundo, y segundo de Latinoamérica, con más casos de la enfermedad, afirmó el presidente peruano, Martín Vizcarra.

"La curva tiende a estabilizarse, pero hay que poner todo el esfuerzo y por eso estamos enviando los ventiladores mecánicos, las medicinas" a las diferentes regiones, remarcó el gobernante en una comparecencia en el Palacio de Gobierno de Lima.

Vizcarra aseguró que el último informe entregado este miércoles por el Ministerio de Salud (Minsa) al Consejo de Ministros indicó que el factor de contagio, conocido como RT, es menor a 1 por infectado en 16 de las 25 regiones del país.

El gobernante aclaró, sin embargo, que el Ejecutivo se preocupa por "todas las regiones", tanto las que tienen mayor cantidad de casos "para que bajen", como por las que tienen menor cantidad "para evitar que suban".

INCREMENTO DE ALTAS

Las cifras ofrecidas este miércoles por el Ministerio de Salud señalaron que el país llegó a un total de 312.911 casos desde que comenzó la enfermedad, el pasado 16 de marzo, al detectarse en las últimas horas otros 3.633 infectados.

Sin embargo, se mantuvo la línea descendente de los casos activos, que llegaron a 97.030 luego de que el total de recuperados ascendiera a 204.748, con otras 3.810 personas que recibieron el alta médica en un centro de salud o cumplieron con su cuarentena domiciliaria.

En las últimas horas también fallecieron 181 personas, con lo que el total de decesos escaló a 11.133, mientras que los hospitalizados bajaron a 11.626, veinte menos que en el anterior reporte, y 1.265 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos UCI.

CONVICCIÓN, FORTALEZA Y EMPEÑO

Durante su presentación, el presidente peruano dijo que su régimen mantiene la "convicción, fortaleza, empeño" para luchar contra la epidemia, pero que ahora se tiene que "buscar el equilibrio" entre la protección de la salud y el impulso a la economía, que ha sido seriamente golpeada por la epidemia.

"El eje principal de nuestra atención es la salud, pero ahora tenemos que buscar el equilibrio para que podamos reiniciar nuestras actividades económicas", acotó antes de indicar que los meses "más duros" fueron abril y mayo pasado, "por la cuarentena rígida" que afrontó el país.

Desde junio, agregó, se presenta una recuperación económica "con la generación de puestos de trabajo" y este "julio tiene que ser un mes que muestre el derrotero hacia donde vamos".

NO CONFIARSE

A pesar del anuncio de resultados alentadores en el combate de la epidemia, Vizcarra dijo que sus compatriotas que no deben confiarse porque "el virus está presente en medio de nosotros", pero sí se deben crear mejores condiciones para fortalecer el trabajo.

Confirmó, en ese sentido, que este mes solo se mantendrá el festivo no laborable del 28 de julio, día central del 199 aniversario de la independencia del país.

"Todos los demás días pongamos el hombro, nuestro esfuerzo, para producir, pero con cuidado de nuestra salud, eso es perfectamente realizable", enfatizó.

ECONOMÍA AL 95 %

El gobernante también dijo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) considera que la economía nacional debe llegar al 95 % de su capacidad durante este mes, tras haber descendido a un 45 % en abril pasado, por efecto de la cuarentena nacional.

"Tenemos que, de un rendimiento por la cuarentena, llegar a un 95 % , y de ahí pasar a positivo; y comenzar en este esfuerzo que podemos lograr todos juntos para nuevamente enrumbarnos por la senda del progreso y desarrollo", remarcó.

El gobernante destacó que el Ejecutivo ha aprobado diversos fondos de apoyo económico a las pequeñas empresas, un programa de reactivación con aval del Banco Central de Reserva (BCP), otro para el turismo y ahora aprobará uno para el sector agrícola "para apoyar la campaña que empieza en agosto".

FORTALECER SISTEMA DE SALUD

Vizcarra también remarcó que en su país se tiene que seguir fortaleciendo el sistema de salud, a pesar de que ya existen "mayores respuestas, con más camas, más equipos y una mejor coordinación con los Gobiernos regionales y los municipios".

Reconoció que algunas regiones pequeñas del sur del país, como Madre de Dios, Tacna o Moquegua "en la última semana tienen problemas" ante el incremento de casos y la menor disponibilidad de equipos médicos y sanitarios.

Informó que, por ese motivo, el Consejo de Ministros ha decidido que se instalen hospitales temporales en todas las regiones y que en las últimas semanas se han recibido 740 ventiladores mecánicos, la mitad de los cuales ya se han distribuido en todo el país.

"En los próximos días se verán los resultados de este gran esfuerzo", concluyó.