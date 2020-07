Kasabian califica de "inaceptable" la agresión de Meighan a su pareja

El vocalista de Kasabian, Tom Meighan, durante un concierto. EFE/EPA/Balazs Mohai/Archivo

Londres, 8 jul (EFE).- La banda Kasabian calificó este miércoles de "totalmente inaceptable" la agresión del vocalista Tom Meighan a su pareja, Vikki Ager, y admitió que no le quedó "otra opción" que pedirle que se marchase del grupo musical.

La Corte de magistrados de la ciudad inglesa de Leicester, centro del país, condenó al líder de la banda, de 39 años, a 200 horas de trabajo sin sueldo por agredir a Ager el pasado 9 de abril.

"Todos hemos trabajado muy duro en los últimos 23 años y teníamos grandes planes para nuestro futuro juntos. Estamos desolados, pero nos quedamos sin otra opción que pedirle a Tom que se marchase de la banda. No hay manera alguna que podamos condonar esta sentencia por agresión", señala un comunicado de Kasabian en Twitter.

"La violencia doméstica y el abuso de cualquier tipo son totalmente inaceptables. En cuanto nos enteramos de los cargos contra Tom nosotros como banda tomamos la decisión de que no podíamos trabajar más con él. Desafortunadamente, teníamos que retener esta información hasta que él fuese declarado culpable en el tribunal", añadió la nota del grupo.

Con la retirada de Meighan, el grupo de rock, que se formó en 1997, queda con el guitarrista Serge Pizzorno y el contrabajista Chris Edwards como únicos miembros fundadores, ya que el batería Ian Matthews se unió en 2004.