Julen Lopetegui advierte sobre el poderío físico del Athletic

El entrenador del Sevilla Julen Lopetegui. EFE/Ballesteros/Archivo

Sevilla, 8 jul (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha insinuado que hará rotaciones este jueves en Bilbao, donde juega frente al Athletic "pocas horas después de haber jugado" contra el Eibar, de modo que sus futbolistas deberán "adaptarse a la exigencia de uno de los equipos más físicos de la Liga".

Lopetegui espera del Sevilla "un gran partido para competir sin mirar la meta" de la cuarta plaza, pues aunque está "en pleno proceso de lograr los objetivos", cree que "no hay que mirar más allá del partido que tienes delante" sin preocuparse "de lo que pasa a derecha e izquierda", agregó en referencia a los encuentros de los rivales directos.

Para el técnico vasco, pese a la buena situación clasificatoria del Sevilla, "queda lo más difícil, empezando por jugar ante un gran rival en su casa", puesto que el Athletic tiene "calidad, es muy físico y completo en todos los aspectos", por eso no quiere "emplear la energía en otra cosa".

"Que no hayamos ganado allí en los últimos nueve partidos de Liga habla de la dificultad del rival. El más difícil siempre es el que toca. Es un gran equipo en todos los sentidos que nos obligará a dar nuestra mejor versión para competir. Será un partido de una exigencia grande", añadió.

Julen Lopetegui se refirió a la lesión de su portero titular, el checo Tomas Vaclik, quien "tuvo una elongación fea" pero "no es tan grave como se esperaba" y, aunque "va a estar un tiempo fuera", confía en que "acortará las previsiones" para su reaparición porque es un guardameta que "soporta el dolor".

El preparador guipuzcoano expresó, no obstante, "toda la confianza en (el marroquí Yassine) Bono, que lleva trabajando bien toda la temporada" pese a haber participado sólo en dos encuentros ligueros y bromeó con la posibilidad de alinear al argentino Lucas Ocampos, que acabó bajo los palos el partido frente al Eibar.

"Es un gran jugador pero no es tan bueno en la portería. Monchi -el director deportivo, que jugó como arquero- es mejor portero que Lucas, sin lugar a dudas", zanjó Lopetegui, que también fue guardameta internacional.

El entrenador sevillista asume que, en lo tocante a los arbitrajes, "cada uno cuenta según le va" y se refirió al VAR como "una herramienta para mejorar, pero siempre hay lugar para la interpretación y habrá una polémica", como ocurrió con el penalti escamoteado a su equipo el pasado lunes.