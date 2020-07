Honduras reporta 677 muertos por COVID-19 y los contagios suman 25.428

Una doctora pasa cerca de algunas personas que tienen familiares sospechosos de coronavirus en centro de triaje del Hospital Escuela Universitario, hoy sábado en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 7 jul (EFE).- La pandemia de la COVID-19 ha causado al menos 677 muertes en Honduras, en tanto que los contagios ascendieron este martes a 25.428, informó este martes el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De 1.537 nuevas pruebas de laboratorio PCR, 763 dieron positivo, la mayoría de ellos -388- registradas en el departamento de Francisco Morazán, en el centro del país, donde está situada Tegucigalpa, la capital del país centroamericano, indicó el organismo en cadena nacional de radio y televisión.

El segundo departamento que registró hoy más contagios con la COVID-19 es Cortés, con 151, en el norte hondureño, donde se localiza la ciudad de San Pedro Sula, la segunda más importante y la de mayor desarrollo económico, comercial e industrial.

Cortés sigue siendo el principal epicentro de la pandemia, que también está teniendo una alta incidencia de contagiados en otros departamentos del norte, como Yoro, Atlántida y Colón, lo mismo que Choluteca y Valle, en el sur de la nación.

El Sinager añadió hoy a sus estadísticas 21 nuevas muertes por la COVID-19, con las que ya suman 677, desde marzo, cuando la pandemia se comenzó a expandir.

Además, sumó 1.383 personas hospitalizadas, de las que 930 permanecen en condición estable, 400 están graves y 53 en unidades de cuidados intensivos.

Hoy también se registraron 52 nuevos casos de personas que se han recuperado de la COVID-19, con las que ya suman 2.637 bajo esa condición, mientras que la tasa de letalidad es de 2,66 %, según el Sinager.

HERNÁNDEZ DICE QUE SE TRABAJA EN CERCAR LA COVID-19

Para aliviar la carga de los principales hospitales públicos y que no lleguen a colapsar, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo que se trabaja en "cercar" la COVID-19 y en "procesos de construcción agresivo de centros de triaje".

"Como todos ustedes saben, los centros hospitalarios del país están a su máxima capacidad, por lo que se han tomado medidas de acción para evitar que el sistema se desborde", añadió Hernández en declaraciones al estatal Canal 8 de televisión.

Subrayó que el sistema de salud del país -que siempre ha sido deficiente- "está en serias dificultades", pero que "aún no ha llegado al colapso".

"Colapso es cuando se deja de atender a los pacientes, pero con los números que llevamos (de enfermos) nos puede pasar. Por eso hemos tenido que construir espacios para que el colapso no suceda; se han creado una serie de estructuras, ya que la ola de contagios tristemente va en aumento, pero no es un fenómeno de Honduras", acotó.