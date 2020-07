Ghosn pagó 862.500 dólares a quienes le ayudaron a fugarse, según Nikkei

El expresidente de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, participa en una rueda de prensa en Beirut (Líbano), el 8 de enero de 2020. EFE/ Nabil Mounzer/Archivo

Tokio, 8 jul (EFE).- El expresidente de Nissan Carlos Ghosn pagó al menos 862.500 dólares a una firma dirigida por una de las personas que supuestamente le ayudó a fugarse de Japón en diciembre pasado, informó hoy el diario financiero nipón Nikkei.

Los datos están incluidos en los documentos presentados en un tribunal de Estados Unidos que ve la causa de Michael Taylor, de 59 años, y su hijo Peter, de 27, detenidos en el estado de Massachusetts el 20 de mayo pasado a partir de una petición de Japón.

La fiscalía de Tokio considera que los Taylor, junto con una tercera persona, George Zayek, de origen libanés, "contribuyeron a la fuga" de Ghosn conociendo que no podía salir de Japón, lo que les hace presuntamente responsables de violar las leyes migratorias.

Según informa Nikkei, documentos bancarios presentados en Massachusetts indican que en octubre pasado Ghosn hizo dos transferencias desde una cuenta bancaria en París por un total de 862.500 dólares a la firma Promote Fox, dirigida por Peter Taylor.

Estas transferencias son las primeras pruebas que, según Nikkei, demuestran las conexiones entre el expresidente de Nissan y de Renault con las personas que supuestamente le asistieron en su fuga.

Japón ha pedido la extradición de Michael Taylor y su hijo por su papel en la operación para sacar a Ghosn de Japón el 29 de diciembre pasado y llevarlo hasta Beirut, donde se encuentra ahora, después de una escala en Turquía.

Desde que apareció en Beirut, Ghosn se ha negado a dar detalles sobre cómo huyó de Japón, donde estaba en libertad bajo fianza, y solo ha reconocido que recibió la asistencia de terceras personas, que no ha identificado.

La defensa legal de los Taylor sostiene que violar la libertad bajo fianza en Japón no es un delito, por lo que rechaza la posibilidad de que sean extraditados a Japón.

Ghosn fue detenido en Tokio el 19 de noviembre de 2018 acusado de irregularidades financieras durante su gestión al frente de Nissan Motor y se fugó del país meses antes de que comenzara el juicio.