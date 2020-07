Fútbol/Premier.- (Crónica) Silva dirige la exhibición del Manchester City ante el Newcastle

08 July 2020, England, Manchester: Manchester City's David Silva celebrates scoring his side's fourth goal with teammates during the English Premier League soccer match between Manchester City and Newcastle United at the Etihad Stadium. Photo: Oli Scarff/Nmc Pool/PA Wire/dpa



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Manchester City goleó este miércoles al Newcastle (5-0) en un partido de la jornada 34 en la Premier League y mantiene la segunda posición del campeonato con nueve puntos de distancia sobre el Chelsea, que no falló un día antes en su visita al Crystal Palace, mientras que el Liverpool sigue en busca de récors y derrotó al Brighton por 1-3.



El equipo de Pep Guardiola, rival del Real Madrid en los octavos de final de la 'Champions', no tuvo problemas para doblegar a las 'urracas' en un duelo que encarriló a los 20 minutos. Gabriel Jesús abrió el marcador a pase de David Silva y -poco después- Riyad Mahrez elevó la cuenta al 0-2 gracias a un buen pase de De Bruyne.



El City, que ya no puede alcanzar al Liverpool, campeón de la Premier League desde hace dos jornadas, quiere llegar en buena forma al choque de vuelta que tendrá con el Real Madrid. Es su gran objetivo en el campeonato casero, afinar su estado de forma para el mes de agosto. Su momento es bueno (5 victorias de 7 partidos tras el parón), pero no tanto como el de los merengues, que han firmado el pleno hasta el momento.



En la segunda parte, los 'citizens' llevaron el marcador hasta el 5-0 con tantos de Fede Fernández, en propia meta, Raheem Sterling, y David Silva, gran protagonista este miércoles en el Etihad Stadium con un gol y dos asistencias. El jugador canario completó la fiesta con una lanzamiento magistral de falta.



Por su parte, el Liverpool se impuso al Brighton & Hove Albion con goles de Salah, que firmó un doblete, y de Jordan Henderson. El tanto de los locales llevó la rúbrica de Leandro Trossard al borde del descanso. La victoria permite a los 'reds' sumar 92 puntos -buscan superar los 100 del City- y 30 victorias, cuando el récord actual está en 32.



Además, el Sheffield United demostró sus ganas por jugar en Europa al derrotar en casa al Wolverhampton (1-0) con un gol de John Egan en el minuto 90. Por su lado, el Burnley complicó la vida al West Ham (0-1) por culpa de un gol de Jay Rodríguez, que les deja con cuatro puntos de margen sobre el descenso a falta de cuatro jornadas para el final.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 34.



-Miércoles.



Manchester City - Newcastle 5-0.



Sheffield United - Wolverhampton 1-0.



West Ham - Burnley 0-1.



Brighton - Liverpool 1-3.



-Jueves.



Bournemouth - Tottenham.



Everton - Southampton.



Aston Villa - Manchester United.



-Martes.



Crystal Palace - Chelsea 2-3.



Watford - Norwich 2-1.



Arsenal - Leicester 1-1.