Fútbol.- Rufete: "Nos vamos a Segunda, pero hemos caído de pie"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Espanyol Francisco Joaquín Pérez Rufete se mostró muy triste tras el descenso de categoría, consumado tras la derrota frente al FC Barcelona (0-1) a falta de tres jornadas para el final de temporada, pero destacó el "orgullo" de sus jugadores porque se han despedido de la categoría "de pie".



"Nos vamos con un sentimiento de frustración porque hemos estado bien en el Camp Nou. El equipo ha hecho muchas cosas bien, pero al final no tenemos fortuna. El partido se volvió loco con las expulsiones, pero no hay más vueltas, cuando todo sale torcido, no hay mucho más que hacer", manifestó Rufete a Movistar +.



"Nosotros hemos estado bien, recomponiendo en defensa, jugamos con cuatro atrás y luego metí a Wu Lei con Raúl de Tomás y Campuzano. Hemos ido a por el partido. La verdad es que estoy orgulloso de ser el entrenador de este equipo. La situación era muy jodida cuando llegamos, pero tenemos que acabar con la cabeza alta. Nuestra afición nos exigía todo esto y por lo menos hoy puede estar orgullosa de sus jugadores", indicó.



"Al final, en el fútbol de élite, cada día hay menos ocasiones y cuando las tienes, tienes que materializarlas. Pecamos de esa debilidad en el acierto y todo ha sido ajustadísimo. La afición del Espanyol es grande y se merece todo, lleva muchos años peleando con su equipo. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible y seguiremos remando", afirmó.



Por último, Rufete comentó que el "Espanyol del futuro tiene que ser como el Espanyol de hoy". "Todos tenemos que hacer autocrítica porque no hemos conseguido el objetivo. Lo he intentado hacer lo mejor posible como director deportivo y luego como entrenador. Por eso no voy a eludir mi responsabilidad. Tenemos que dar la cara como la hemos dado toda la vida. Y eso es lo que estamos haciendo", finalizó.