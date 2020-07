18/06/2020 Fútbol.- Ronaldo: "Vamos a sufrir bastante el impacto de la COVID-19". El presidente del Valladolid y de Fenómenos aboga por soluciones imaginativas para identificar a los que más sufren por la pandemia ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID BANCO SANTANDER



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El presidente del Real Valladolid y de la Fundación Fenómenos, Ronaldo Nazario de Lima, afirmó que el fútbol y la sociedad van a "sufrir bastante" el impacto de la COVID-19 y abogó por buscar soluciones imaginativas para identificar a los sectores que más están sufriendo las secuelas de la pandemia.



"Vamos a sufrir bastante este impacto porque las empresas comprometidas con las ONGs, cuando surge una crisis, lo primero que quitan son las donaciones y la publicidad. Tenemos que buscar soluciones imaginativas y maneras de ofrecer nuevos proyectos", dijo en la edición digital de World Football Summit junto al jugador del Manchester United Juan Mata.



En este sentido, el embajador de Banco Santander indicó que en la Fundación Fenómemos, creada en 2011, que ha puesto en marcha 24 proyectos en Brasil y de los que se benefician 85.000 personas, han creado una plataforma para "identificar dónde se está sufriendo más" en su país natal.



"Muchos sectores como los negros, indígenas, el colectivo 'trans' no tienen alternativas. Debemos ofrecer oportunidades para que superen esta crisis de forma digna. Está en mi esencia y en mis valores ayudar a los que más lo necesitan. Tenía que hacer algo con mucha credibilidad, ya que en Brasil hay más de 800.000 ONGs inscritas y se han empleado para blanquear dinero", comentó el ex jugador del Real Madrid, Inter de Milán y, entre otros, FC Barcelona.



Por su parte, Juan Mata recordó los orígenes de su iniciativa 'Common Gol', que el próximo agosto cumple tres años y cuenta con más de 150 miembros que destinan el 1 por ciento de su salario a causas solidarias, entre ellos futbolistas, clubs, entidades financieras como Banco Santander o el propio presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.



"El objetivo no es solo que nos unamos jugadores. Es un movimiento inclusivo con el sueño de que el 1 por ciento se destine a causas sociales. El fútbol se ha convertido en mucho más que un deporte, en una vía de escape para todo el mundo. Common Goal me genera muchas más alegrías que el fútbol, los goles y los títulos", confesó.



Mata explicó que en el inicio de la pandemia Common Goal creó un fondo de emergecia, que ha recaudado cerca de 600.000 euros que se han destinado a 35 organizaciones con las que colaboran. "Cuando pasan este tipo de cosas los más afectados son los que ya eran los más desfavorecidos. Esta pandemia ha podido afectar al acceso a la educación. Por eso, nos hemos marcado objetivos inmediatos y otros a medio o largo plazo", argumentó.