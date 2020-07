Fútbol.- Los hinchas alemanes rechazan la apertura parcial de los estadios

17/05/2020 Gradas vacías en la Bundesliga DEPORTES Axel Heimken/dpa - Pool/dpa



BERLÍN, 8 (dpa/EP)



Grupos de hinchas alemanes han rechazado la prevista apertura parcial de los estadios al público en la próxima temporada de la Bundesliga, según ha declarado a dpa Sig Zelt, portavoz de la agrupación de aficionados ProFans.



"Hay mucho escepticismo entre muchos aficionados y la opinión de que, si se permite entrar de nuevo a la gente en los estadios, entonces tendrá que ser a todos", dijo Zelt. "Si yo tengo la oportunidad de entrar, mientras que muchos otros no lo pueden hacer, eso no da una buena impresión", agregó.



El portavoz también señaló que los hinchas entienden que, debido a la pandemia, no se puedan volver a utilizar plenamente los estadios a corto plazo. La Liga Alemana de Fútbol se ha propuesto elaborar junto con el Ministerio de Sanidad unas directrices para que los aficionados puedan regresar a los estadios. Sin embargo, estos tendrán que contar con que haya algunas restricciones como que las entradas sean nominales. Además, es probable que las mascarillas sean obligatorias en las campos de fútbol.



El Borussia Dortmund ya puso a prueba dispositivos especiales durante el partido contra el Hoffenheim disputado en la última jornada de la Bundesliga a finales de junio como cámaras térmicas, que miden la temperatura corporal sin contacto antes de entrar en el estadio, y sensores 3D para determinar la distancia en un sector de gradas.