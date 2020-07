Fútbol.- Aganzo subraya la importancia de los convenios 'de franja' en la jornada jurídica de AFE

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, destacó la importancia de los convenios colectivos llamados 'de franja' en la jornada jurídica telemática organizada por el sindicato bajo el título 'Marco regulatorio en convenios colectivos y contratación de menores'.



En la misma se presentó el libro 'Régimen jurídico de los deportistas menores de edad', con su coautor Carlos Marroquín Romera, y Tomás Sala Franco, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, protagonizó la ponencia 'Legitimidad en los convenios colectivos del deporte. Convenio franja'.



David Aganzo recalcó "la enorme trascendencia de los convenios llamados de franja en el ámbito del deporte", recordando que "AFE ha liderado las negociaciones del histórico Convenio Colectivo para el fútbol profesional femenino". "Siempre hemos mantenido que este tipo de convenios son de franja, no sectoriales", apuntó.



"Ha habido mucho debate sobre esta cuestión, pero nuestra asociación nunca ha tenido dudas al respecto y considera que este tipo de convenios, también el del fútbol profesional masculino, son claramente de franja, pues su ámbito de aplicación se limita a un grupo específico profesional. En este caso, a los y las futbolistas", añadió.



El presidente de AFE enfatizó "el enorme interés, para un sindicato, también para los y las deportistas, del libro 'Régimen jurídico de los deportistas menores de edad', un profundo e interesante trabajo en el que se abordan cuestiones de capital importancia, como la suscripción de licencias, la protección del menor en el mundo del fútbol, sus relaciones laborales, delitos como la trata de seres humanos menores de edad o la prevención de delitos sexuales".



Tomás Sala Franco abordó la 'Legitimidad en los convenios colectivos del deporte. Convenio franja'. El catedrático mantiene la opinión de AFE porque "sólo se aplican a un colectivo de trabajadores" pertenecientes a una empresa.



Entendiendo que el Real Decreto 1.006/85 no regula esta cuestión y debería hacerlo, Tomás Sala Franco expuso sus conclusiones a la hora de señalar quién está legitimado para negociar un convenio colectivo. "Este Real Decreto debería decir algo sobre la negociación colectiva de unos trabajadores como son los deportistas profesionales", dijo.



"El principal problema que surge es la legitimación, quién se puede sentar a negociar en nombre de los deportistas. Son convenios de franja los que se han negociado en diferentes deportes porque se aplican a los colectivos de deportistas profesionales y no al resto de los trabajadores de la empresa", insistió Sala.



ASAMBLEAS



En los de franja estarían legitimados para sentarse a negociar, según la Ley, "los sindicatos designados mayoritariamente en asambleas". "Por tanto, tras una votación personal, directa, libre y secreta practicada en asambleas lícitamente organizadas, serían los que tendrían derecho a sentarse a negociar. Para sentarse en la mesa de negociación debe ser necesario conseguir como mínimo un 5% de los votos", indicó.



Tomás Sala afirmó que es necesario superar esta actual situación de inseguridad jurídica provocada por la laguna normativa en la regulación de la legitimación para negociar convenios colectivos supraempresariales de franja y fijando unas reglas para este tipo de convenios.



"Resultaría oportuno y hasta necesario que el Estatuto de los Trabajadores o bien el Real Decreto que regula relación especial para deportistas profesionales regularan la legitimación para negociar convenios colectivos en el seno del deporte profesional, dando entrada a la afiliación sindical como criterio principal de representatividad de los sindicatos negociadores", comentó.