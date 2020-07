Francia.- El TUE anula la multa de 4,8 millones que el BCE impuso a Crédit Agricole

22/06/2016 Nueva sede del Banco Central Europeo POLITICA EUROPA ALEMANIA ECONOMIA BCE



BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)



El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha anulado este miércoles la multa que el Banco Central Europeo (BCE) impuso en 2018 en su faceta de supervisor bancario al banco francés Crédit Agricole por vulnerar las reglas sobre clasificación de sus instrumentos de capital.



Las sanciones administrativas fueron impugnadas por la entidad financiera y, aunque el Tribunal de Luxemburgo ha concluido que Crédit Agricole no ha demostrado la ilegalidad de las mismas, las tres decisiones han sido anuladas parcialmente al considerar que el BCE no argumentó adecuadamente las multas.



El montante agregado de las mismas alcanzaba los 4,8 millones de euros, de los cuales 4,3 millones correspondían al banco matriz, 300.000 euros a su filial de banca corporativa e inversión y 200.000 a CA Consumer Finance.



"El Tribunal ha anulado las decisiones impugnadas que impusieron sanciones pecuniarias de 4,3 millones, 300.000 euros y 200.000 euros, respectivamente, sobre la base de que se sustentan en razones inadecuadas", ha informado la institución en un comunicado.



El tribunal especifica que el BCE no detalló en sus decisiones la metodología que había utilizado para determinar la cuantía de las multas, sino que "subrayó levemente una serie de consideraciones" relacionadas con la gravedad de la infracción, su duración y el hecho de que tuvo en cuenta circunstancias atenuantes.



Además, los jueces europeos han apuntado el BCE actuó incorrectamente que al no tener en cuenta en las decisiones sobre las multas el tamaño de Crédit Agricole, un factor que, "de acuerdo con sus propias declaraciones, es particularmente relevante" para determinar el montante de la sanción.



Este hecho ha impedido al Tribunal de Justicia llevar a cabo un análisis para examinar si las multas eran "efectivas, proporcionadas y disuasivas".