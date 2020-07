Fórmula 1.- Mick Schumacher: "He subordinado todo a estar en la F1, no hay 'plan B'"

04/08/2019 04 August 2019, Hungary, Mogyorod: German Formula Two driver Mick Schumacher of Prema Racing, celebrates his victory after the second race of the FIA Formula 2 Championship at the Hungaroring circuit. Photo: James Gasperotti/ZUMA Wire/dpa DEPORTES James Gasperotti/ZUMA Wire/dpa



SPIELBERG (AUSTRIA), 8 (dpa/EP)



El piloto alemán de Fórmula 2 Mick Schumacher ha reiterado que su objetivo es competir en la Fórmula 1, donde su padre Michael es quien más Mundiales ha conquistado, y ha negado que tenga un 'plan B' porque no contempla otra cosas que seguir sus pasos.



"No hay un plan B, y nunca hubo uno. Porque si hay un plan B, realmente no se sigue el plan A de manera adecuada", aseguró Schumacher en la revista Playboy, cuando se le preguntó qué haría si no llegaba a la F1.



Schumacher, de 21 años, está en su segunda temporada en la Fórmula 2 compitiendo en el equipo italiano Prema, y es miembro de la academia de pilotos jóvenes de Ferrari, y espera ascender a la F1 en 2021.



"Tenía 11 años y me senté en un camión de carreras con mi padre en la pista de karts de Kerpen. Me miró a los ojos y me preguntó si hablaba en serio. Simplemente asentí. Desde entonces, he subordinado todo al deseo de ingresar a la F1", explicó.



Michael Schumacher ganó cinco de sus siete títulos mundiales durante sus 11 temporadas de Ferrari. Ahora se está recuperando en su casa de Suiza de las lesiones en la cabeza sufridas en un accidente de esquí en 2013.